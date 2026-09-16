الجامعة العربية تطلق مبادرة لتمكين ذوي الإعاقة بالذكاء الاصطناعي

تنظم جامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الدورة الرابعة لمبادرة (العيش باستقلالية)، والحدث العربي رفيع المستوى حول (الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا)، تحت شعار (نحو العمل اللائق والمستدام والاندماج الكامل)، وذلك يومي 16 و17 سبتمبر 2026، في مجمع السلطان قابوس الثقافي بمدينة صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عمان.

وتقام فعاليات المبادرة برعاية وحضور مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفي إطار الجهود العربية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم استقلاليتهم ودمجهم الفاعل في المجتمع.

توفير البيئة الداعمة لذوي الإعاقة

وتؤكد المبادرة أهمية توفير البيئة الداعمة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة، وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما يتوافق مع التوجهات العربية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى مدار يومين، تتناول جلسات العمل عددًا من الموضوعات، من بينها السياسات والابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتمكين الاستقلالية، والمسؤولية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لتحقيق الدمج الوظيفي الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تتضمن الفعاليات حلقات عمل تدريبية حول ربط رحلة ريادة الأعمال بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وآليات التوسع في برامج التأهيل وربطها بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، وتسليط الضوء على الممارسات والمبادرات الناجحة في مجال العيش المستقل والتمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتستهدف المبادرة كذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية في الدول العربية، وتحويل الرؤى إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.