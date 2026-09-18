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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات اليوم.. وأمطار على البحيرة والسواحل الشمالية

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات على أغلب أنحاء الجمهورية، مقارنة بالارتفاعات الملحوظة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن الانخفاض يرجع إلى تغير مصادر الكتل الهوائية، مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل منخفضة ومعتدلة في درجات حرارتها.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 33 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة في الأقصر وأسوان إلى نحو 40 درجة، بعدما وصلت خلال الأيام الماضية إلى 45 و46 درجة مئوية.

وأكدت أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأخير من فصل الصيف سيتراوح بين 32 و33 درجة مئوية.

تراجع الرطوبة ونشاط الرياح

وأشارت منار غانم إلى أن نسب الرطوبة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، رغم استمرارها، موضحة أن الرطوبة قد تجعل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة عند 33 درجة تصل إلى 34 أو 35 درجة في الظل.

وأضافت أن نشاط الرياح خلال فترات المساء والليل، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع الرطوبة.

أمطار على البحيرة والسواحل الشمالية

وحول فرص سقوط الأمطار، أوضحت أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ومن بينها محافظة البحيرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة خلال اليوم.

وأشارت إلى أن المناطق الداخلية قد تشهد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسب حدوث تتراوح بين 10 و20%.

تحسن الأجواء مع اقتراب الخريف

وأكدت منار غانم أن الأسبوع الأخير من فصل الصيف لن يشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، مع استمرار التحسن التدريجي في الأحوال الجوية.

وأوضحت أن بداية فصل الخريف ستشهد مرور منخفضات جوية يصاحبها فرص لسقوط الأمطار، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة للعظمى و23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 34 و21، والإسكندرية 30 و21، ومطروح 27 و21، ودمياط 30 و23، وبورسعيد 31 و24.

كما تسجل الإسماعيلية 35 و23، والسويس 34 و23، والعريش 32 و21، وشرم الشيخ 37 و27، والغردقة 36 و25، والفيوم 33 و22، وبني سويف 33 و22، والمنيا 34 و21، وأسيوط 34 و22، وسوهاج 36 و24، وقنا 38 و26.

وتصل الحرارة في الأقصر إلى 40 و26، وأسوان 42 و28، والوادي الجديد 38 و25، وشلاتين 40 و29، وحلايب 25 و30، ورأس حدربة 36 و29، ومرسى حميرة 40 و29، وأبو رماد 41 و28.

مصر امطار الرطوبة درجات_الحرارة الارصاد_الجوية

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