جون لوكا يكشف مفاجأة عن سوق السبائك.. والسيدات في قلب المشهد

شهدت سوق الاستثمار في الذهب تغيرات واضحة خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة الإقبال على السبائك باعتبارها إحدى أدوات الاستثمار والادخار.

ولم يعد هذا الإقبال مقتصرًا على فئة بعينها، إذ أصبحت السيدات حاضرات بصورة لافتة في سوق شراء السبائك الذهبية.

إقبال متزايد من السيدات على السبائك

قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، إن حضور السيدات في سوق شراء السبائك أصبح واضحًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الإقبال النسائي امتد إلى الاستثمار في السبائك إلى جانب أشكال الذهب التقليدية.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الذهب أصبح حاضرًا أيضًا في صور مرتبطة بالجنيه والسبيكة، بالتزامن مع زيادة الاهتمام بالاستثمار في المعدن النفيس.

إعادة بيع السبائك بسعر السوق

وأوضح لوكا أن الشركة تتيح للعملاء إعادة بيع الذهب الذي سبق لهم شراؤه منها، مؤكدًا أن الشركة تشتري السبائك من العملاء وفق سعر السوق دون خصم، كما تبيع الذهب بالسعر المتداول في السوق.

وأشار إلى أن الشركة واصلت العمل خلال الفترات التي شهدت طلبًا مرتفعًا على الذهب، في الوقت الذي لم تتمكن فيه بعض الشركات من الاستمرار بنفس الوتيرة.

6 فروع في الإمارات والسعودية

وكشف رئيس مجلس إدارة جولد إيرا أن الشركة تمتلك 3 فروع في الإمارات، بينها فرع في أبوظبي وفرعان في دبي.

وأضاف أن الشركة تمتلك كذلك 3 فروع في السعودية، بينها فرعان في جدة وفرع في الرياض، ضمن خطتها للتوسع خارج السوق المصرية.

التوسع في أوروبا

وأشار لوكا إلى أن الشركة تستهدف التواجد في الأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطتها لتوسيع نطاق أعمالها خارج المنطقة.

وأكد أن حجم أعمال الشركة في مصر لا يزال كبيرًا مقارنة بالدول الأخرى التي تعمل بها، وهو ما يعكس أهمية السوق المصرية بالنسبة لنشاط الشركة.

وتعكس تصريحات جون لوكا اتجاهًا متزايدًا نحو الاستثمار في السبائك، مع اتساع قاعدة المتعاملين في السوق، وظهور حضور أكبر للسيدات، إلى جانب توسع الشركات العاملة في الذهب عبر أسواق جديدة وخطط للوصول إلى أوروبا.