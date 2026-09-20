مصر ترفع جاهزيتها لمواجهة جدري القرود.. إجراءات رقابية واكتشاف مبكر بالمنافذ الحدودية

في ظل استمرار المتابعة العالمية للتطورات المرتبطة بمرض جدري القرود، تبرز أهمية الإجراءات الوقائية وأنظمة الترصد الصحي لمنع انتقال الأمراض المعدية عبر الحدود.

منظومة للترصد والاكتشاف المبكر

وفي مصر، يؤكد خبراء الأوبئة أن الوضع الوبائي المتعلق بالمرض لا يدعو إلى القلق، في ظل وجود منظومة للترصد والاكتشاف المبكر تعمل عبر مختلف المنافذ الحدودية.

رصد الحالات والتعامل معها

وتشمل هذه المنظومة المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية، مع الاعتماد على فرق الحجر الصحي المدربة على رصد الحالات والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

استمرار متابعة الأعراض والعلامات

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار متابعة الأعراض والعلامات المميزة للمرض، بما يعزز سرعة اكتشاف أي حالات مشتبه بها والتعامل معها.

خبير أوبئة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الصحة العامة وخبير الأوبئة، أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن فيما يتعلق بمرض جدري القرود، مشيرًا إلى امتلاك الدولة منظومة للترصد والاكتشاف المبكر تستهدف منع دخول المرض إلى البلاد.

إجراءات رقابية واحترازية

وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الصحفي أحمد ياسر، ببرنامج «ملفات طبية» المذاع على شاشة قناة «الشمس»، أن مختلف المنافذ الحدودية المصرية تطبق إجراءات رقابية واحترازية، وتشمل المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية.

إجراءات رقابية بالمنافذ الحدودية

وأشار خبير الأوبئة إلى أن فرق الحجر الصحي لديها خبرة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بجدري القرود، لافتًا إلى أن تعريف الحالة وآليات الترصد أصبحت معروفة لدى الفرق المختصة منذ ظهور المرض وانتشاره بصورة واسعة عام 2022.

منظومة الحجر الصحي مجهزة

وأضاف أن منظومة الحجر الصحي مجهزة بوسائل الترصد والاكتشاف اللازمة، بما يسمح برصد الحالات المشتبه بها والتعامل معها في إطار الإجراءات الصحية المعمول بها.

الطفح الجلدي من أبرز العلامات

وأوضح عبد الفتاح أن الإصابة بجدري القرود ترتبط بظهور علامات وأعراض واضحة، وعلى رأسها الطفح الجلدي، وهو ما يساعد في الاشتباه بالحالات المصابة واكتشافها.

ظهور الطفح الجلدي

وأشار إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح بين 5 و21 يومًا، موضحًا أن المصاب لا يكون ناقلًا للعدوى طوال فترة الحضانة، وإنما تبدأ قابلية نقل العدوى مع ظهور الأعراض، التي قد تشمل الحمى والصداع والإرهاق، يعقبها ظهور الطفح الجلدي.

دعم جهود الوقاية

وأكد أن استمرار إجراءات الترصد الصحي بالمنافذ الحدودية يمثل عنصرًا أساسيًا في سرعة اكتشاف الحالات والتعامل معها، بما يدعم جهود الوقاية من انتقال الأمراض المعدية إلى داخل البلاد.