قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو
لأسباب انضباطية.. استبعاد نجم السعودية من معسكر المنتخب
وزيرة البيئة توجه بإجراءات قانونية تجاه سفينة سياحية ألقت مياه الصرف في نهر النيل بأسوان
تحت حراسة أمنية مشددة.. المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
محمود فؤاد يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك الطارئ.. شركة الكرة كلمة السر
الزمالك يتحرك لإنعاش الخزينة.. تفاصيل اشتراكات فرع 6 أكتوبر
رئيس الوزراء يتابع عمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات
خططوا للاغتيالات.. إيران تعلن مقتل شخص واعتقال ثلاثة آخرين
خطوات التسجيل.. إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية للاستفادة من الخدمات الحكومية
خبير لوائح يكشف موقف رمضان صبحي عقب قرار المحكمة الفيدرالية السويسريه
قـ.ـتلها وقعد جنب الجثة.. تفاصيل إنهاء شاب حياة خالته المسنة في بشتيل
مقدرش أغلط في الأهلي.. أسامة حسن يكشف تفاصيل خناقته مع ربيع ياسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر ترفع جاهزيتها لمواجهة جدري القرود.. إجراءات رقابية واكتشاف مبكر بالمنافذ الحدودية

جدري القرود
جدري القرود
محمد البدوي

في ظل استمرار المتابعة العالمية للتطورات المرتبطة بمرض جدري القرود، تبرز أهمية الإجراءات الوقائية وأنظمة الترصد الصحي لمنع انتقال الأمراض المعدية عبر الحدود.

منظومة للترصد والاكتشاف المبكر

وفي مصر، يؤكد خبراء الأوبئة أن الوضع الوبائي المتعلق بالمرض لا يدعو إلى القلق، في ظل وجود منظومة للترصد والاكتشاف المبكر تعمل عبر مختلف المنافذ الحدودية. 

رصد الحالات والتعامل معها

وتشمل هذه المنظومة المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية، مع الاعتماد على فرق الحجر الصحي المدربة على رصد الحالات والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. 

استمرار متابعة الأعراض والعلامات

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار متابعة الأعراض والعلامات المميزة للمرض، بما يعزز سرعة اكتشاف أي حالات مشتبه بها والتعامل معها.

خبير أوبئة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الصحة العامة وخبير الأوبئة، أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن فيما يتعلق بمرض جدري القرود، مشيرًا إلى امتلاك الدولة منظومة للترصد والاكتشاف المبكر تستهدف منع دخول المرض إلى البلاد.

إجراءات رقابية واحترازية

وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الصحفي أحمد ياسر، ببرنامج «ملفات طبية» المذاع على شاشة قناة «الشمس»، أن مختلف المنافذ الحدودية المصرية تطبق إجراءات رقابية واحترازية، وتشمل المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية.

إجراءات رقابية بالمنافذ الحدودية

وأشار خبير الأوبئة إلى أن فرق الحجر الصحي لديها خبرة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بجدري القرود، لافتًا إلى أن تعريف الحالة وآليات الترصد أصبحت معروفة لدى الفرق المختصة منذ ظهور المرض وانتشاره بصورة واسعة عام 2022.

منظومة الحجر الصحي مجهزة

وأضاف أن منظومة الحجر الصحي مجهزة بوسائل الترصد والاكتشاف اللازمة، بما يسمح برصد الحالات المشتبه بها والتعامل معها في إطار الإجراءات الصحية المعمول بها.

الطفح الجلدي من أبرز العلامات

وأوضح عبد الفتاح أن الإصابة بجدري القرود ترتبط بظهور علامات وأعراض واضحة، وعلى رأسها الطفح الجلدي، وهو ما يساعد في الاشتباه بالحالات المصابة واكتشافها.

ظهور الطفح الجلدي

وأشار إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح بين 5 و21 يومًا، موضحًا أن المصاب لا يكون ناقلًا للعدوى طوال فترة الحضانة، وإنما تبدأ قابلية نقل العدوى مع ظهور الأعراض، التي قد تشمل الحمى والصداع والإرهاق، يعقبها ظهور الطفح الجلدي.

دعم جهود الوقاية

وأكد أن استمرار إجراءات الترصد الصحي بالمنافذ الحدودية يمثل عنصرًا أساسيًا في سرعة اكتشاف الحالات والتعامل معها، بما يدعم جهود الوقاية من انتقال الأمراض المعدية إلى داخل البلاد.

الطفح الجلدي الحجر الصحي منظومة الحجر الصحي الترصد الصحي الأوبئة منظومة للترصد الوضع الوبائي الدكتور محمد عبد الفتاح جدري القرود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

ترشيحاتنا

احمد شوبير

شوبير يكشف عن تحركات الزمالك لحل أزمة مديونيات فاركو وزد

منتخب مصر

موعد مباراة منتخبي مصر وانجولا في تصفيات أمم إفريقيا

محمد سليم مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئين

محمد سليم مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا لكرة السلة

بالصور

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

فيديو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد