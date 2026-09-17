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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد محطة رفع الصرف الصحي بسيدي غازي في كفر الدوار

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، محطة رفع الصرف الصحي بقرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تابعت انتظام أعمال التشغيل وكفاءة المحطة في أداء مهامها.

وتعمل المحطة بطاقة تبلغ 6,800 متر مكعب يوميًا، وتخدم قرية سيدي غازي والمناطق التابعة والأطراف المحيطة بها، بما يسهم في تحسين منظومة الصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمعت المحافظ إلى شرح من فريق العمل حول آليات العمل ومكونات المحطة ومراحل استقبال ورفع وتصريف مياه الصرف الصحي، كما اطمأنت على انتظام التشغيل واستمرارية الخدمة، موجهة بضرورة الحفاظ على كفاءة المحطة وإجراء أعمال الصيانة الدورية، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم تأثرها.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بما أحدثته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية داخل القرى، مؤكدة أن مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات الصرف الصحي، تمثل أحد أهم محاور تحسين جودة الحياة والتيسير على المواطنين، لما توفره من خدمات أساسية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

وأكدت محافظ البحيرة على أهمية مواصلة المتابعة الميدانية للمشروعات المنفذة بالقرى، والتأكد من كفاءة تشغيلها والحفاظ على ما تم إنجازه منها، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز جهود الدولة في الارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

البحيرة سيدى غازى كفر الدوار محطة الصرف

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