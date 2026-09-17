محافظ البحيرة تتفقد المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مدرسة سيدي غازي الثانوية المشتركة، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام الحصص الدراسية، إلى جانب تفقد أعمال التشجير المنفذة بالمدرسة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

حيث تابعت المحافظ انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأنت على انتظام الحصص وسير العملية التعليمية، كما استمعت إلى عدد من الطلاب للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم واحتياجات المدرسة، ووجهت بمواصلة المتابعة الميدانية والاهتمام بتهيئة بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التحصيل الدراسي.

وتضم المدرسة 28 فصلًا دراسيًا بإجمالي 1977 طالبًا وطالبة، بواقع 627 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، و630 بالصف الثاني، و720 بالصف الثالث الثانوي.

كما تفقدت محافظ البحيرة أعمال التشجير التي شهدتها المدرسة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، حيث تم زراعة مئات الأشجار والنباتات وأشجار الزينة بالحديقتين الأمامية والخلفية، ومحيط المدرسة، وامتداد الأسوار الداخلية، بما يعزز المساحات الخضراء ويرتقي بالمظهر الحضاري للمدرسة ويوفر بيئة تعليمية أكثر جودة للطلاب.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بما تم تنفيذه من أعمال تشجير وتخضير داخل المدرسة، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، مؤكدة أن المبادرة تمثل توجهًا مهمًا للتوسع في المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فضلًا عن تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين ورفع مستوى الوعي البيئي لدى النشء.

وأوضحت المحافظ أن زراعة الأشجار داخل المدارس لا تستهدف فقط تحسين المظهر الجمالي، وإنما تمتد إلى توفير بيئة تعليمية صحية وجاذبة، وتعزيز ثقافة التشجير والحفاظ على الموارد الطبيعية لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بأهمية الحفاظ على البيئة والمشاركة الإيجابية في حمايتها.

ووجهت المحافظ إدارة المدرسة ومسؤولي التربية الزراعية بتنفيذ برامج توعوية للطلاب حول أهمية الأشجار والنباتات ودورها في تحسين جودة الهواء، مع مشاركة الطلاب في أعمال الزراعة والرعاية والحفاظ على المساحات الخضراء، بما يسهم في بناء وعي بيئي مستدام لدى النشء.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بسرعة استكمال أعمال تركيب الإنترلوك أمام المدرسة والمدارس المجاورة، بما يرفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمدارس، ويحسن المظهر العام، ويوفر بيئة أكثر ملاءمة وأمانًا لحركة الطلاب والمواطنين.