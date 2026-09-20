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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد توسعات محطة مياه بكفر الدوار

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر
محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر
أ ش أ

تفقدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أعمال توسعات محطة مياه الشرب « غرب 2 » بمنطقة السعرانية بمركز كفر الدوار،بطاقة إنتاجية 43 ألف متر مكعب يوميًا،ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

وأشادت المحافظ، بأعمال توسعات المحطة التي تمثل إضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب بمركز كفر الدوار،وستسهم في خدمة المركز وعدد من القرى التابعة لها،من بينها سيدي غازي، وكوم البركة، وبولين، وزهرة، والبسلقون، بما يعزز ضغوط المياه، ويسهم في الحد من مشكلات ضعف وانقطاع المياه، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

واستمعت محافظ البحيرة ، إلى شرح تفصيلي حول مكونات المحطة وموقف أعمال التوسعات والطاقة الإنتاجية المستهدفة، مؤكدةً أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار منظومة مياه الشرب بمركز كفر الدوار .

ولفتت إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشروعات والتوسعات بمختلف المناطق، وفق خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمة، وتعزيز انتظامها، وضمان وصولها إلى المواطنين بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

وأكدت أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعكس ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي القرى،من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مختلف القطاعات،بما أحدث نقلة ملموسة في مستوى البنية الأساسية والخدمات بالمناطق المستهدفة، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر أعمال توسعات محطة مياه الشرب منطقة السعرانية

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