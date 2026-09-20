وزير الطيران: نستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن مصر قفزت للمركز 42 في جودة الطيران على مستوى العالم، موجها الشكر للمؤسسات والعاملين في قطاع الطيران وشركة مصر للطيران، معلقا: “نستهدف تحسين جودة الخدمة التي نقدمها للركاب وتعليقاتهم على الخدمة المقدمة”.

تجديد أسطول الطيران

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مصر للطيران شركة عريقة، ونعمل على تطوير المعدات؛ من خلال تجديد أسطول الطيران القديم وشراء طائرات جديدة، علاوة على تطوير الخدمات داخل الطائرة؛ من أجل تلبية أعلى جودة في مجال النقل الجوي».

وواصل الحفني: «تقدمنا في مراكز الطيران الدولي من 88 إلى المركز 49، ونستهدف الوصول للمركز الأول على مستوى العالم، والآن مصر رقم 1 على مستوى إفريقيا، والضيافة في مصر حصلت على المركز الـ20 عالميا والأول في إفريقيا».

قطاع مصر للطيران والعاملين

وتابع: «نتاج أعمال قطاع الطيران المالية حققت إيرادات كبيرة بتقييمات قياسية، وهذا الأمر يحسب لقطاع مصر للطيران والعاملين في الشركة، وتم الوصول لـ13 مليار دولار خسائر فقط بعد تخطي رقم 30 مليون دولار، وخلال 4 سنوات سنصل لـ صفر خسائر بالقطاع».

وحول رعاية فريق برشلونة، استكمل وزير الطيران: "نطبق سياسيات تسويقية لزيادة المستهدف الذي تسعى مصر لتحقيقه، ورعاية فريق عالمي مثل برشلونة الإسباني قفزة تسويقية وترويجية هائلة".

وقال سامح الحفني: «الرئيس السيسي وجه بضرورة زيادة سعة مطار العلمين، وتم بدء الدراسة لهذا الأمر، ونخطط لزيادة السعة الاستيعابية إلى 1.5 مليون راكب سنويا».

ولفت إلى أنه تم إلغاء كارت الجوازات الورقي للركاب المصريين بمطار القاهرة؛ لتسهيل الحركة في السفر والوصول.