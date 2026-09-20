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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة في المهد لتعدٍ بالبناء المخالف بقرية السلام بالقنطرة شرق

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

تمكنت الوحدة المحلية لقرية السلام بمحافظة الإسماعيلية ، من رصد حالة بناء مخالف في المهد، حيث تبين قيام أحد المواطنين بناحية قرية الأحرار بالطريق الرئيسي بالشروع في إقامة سور من الطوب البلوك، بطول يقارب ٢٥ مترًا وبارتفاع نحو ٦٠ سنتيمترًا.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح/ نبيل حسب الله ، محافظ الإسماعيلية، بشأن التصدي للتعديات على أملاك الدولة ومواجهة أعمال البناء المخالف، وبناءً على توجيهات المهندس إبراهيم سعد مطر ، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وبمتابعة نواب رئيس المركز والمدينة، تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها الميدانية لرصد وإزالة المخالفات فور ظهورها.

وخلال أعمال المرور والمتابعة بنطاق قرية السلام وتوابعها .

وعلى الفور، تم التعامل مع المخالفة وإزالة الأعمال في المهد قبل استكمالها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تأكيدًا على عدم السماح بأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة، وفرض سيادة القانون.

وجاءت أعمال الإزالة تحت إشراف حنان رفعت ،رئيس قرية السلام، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وتؤكد رئاسة مركز ومدينة القنطرة شرق استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني والتعامل الفوري مع أي مخالفات، حفاظًا على الأراضي وأملاك الدولة، ومنع تفاقم المخالفات، وتحقيق الانضباط بنطاق المركز والمدينة.

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