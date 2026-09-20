أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

تواصل هيونداي سوناتا 2026 حضورها ضمن فئة السيارات السيدان في السوق السعودي، مع طرحها بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات والمواصفات.

وتجمع السيارة بين محرك البنزين رباعي الأسطوانات وناقل الحركة الأوتوماتيكي، إلى جانب مجموعة من أنظمة السلامة والتقنيات الداخلية التي تتفاوت بحسب الفئة المطروحة.

هيونداي سوناتا 2026

محرك هيونداي سوناتا 2026

تعتمد سوناتا 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من أربع أسطوانات وبسعة 2.5 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 194 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 246 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع AT مكون من 8 سرعات.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 210 كم في الساعة، في حين تحتاج إلى نحو 8.8 ثانية للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لترًا، بينما تسجل معدلات استهلاك الوقود نحو 16.6 كم لكل لتر.

هيونداي سوناتا 2026

هيونداي سوناتا 2026 وتجهيزات السلامة والأمان

تحصل سوناتا 2026، بحسب الفئة، على مجموعة واسعة من تجهيزات السلامة ومساندة القيادة، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات.

وتشمل التجهيزات كذلك نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، وقراءة مسار الطريق، مع نظام التحذير من الخروج عن المسار ومساعد البقاء ضمنه.

كما تتضمن السيارة نظام مراقبة المنطقة العمياء، مع إمكانية عرض المنطقة العمياء على الشاشة، إضافة إلى نظام التحذير من حركة المرور الخلفية وحساسات الركن الأمامية والخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

هيونداي سوناتا 2026

تجهيزات هيونداي سوناتا 2026

تأتي السيارة بفرش للمقاعد من الجلد، بينما يحصل مقعد السائق على مجموعة من الوظائف تشمل التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد، كما تأتي سوناتا 2026 بمقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، إلى جانب شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتضم السيارة أيضًا شاشة للعدادات بقياس 12.3 بوصة، مع نظام صوتي من Bose مكون من 12 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا مع تحكم مستقل ثنائي المناطق، إلى جانب فتحات تكييف مخصصة للصف الخلفي. وتتوفر كذلك خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف في الصف الأول، فضلًا عن الإضاءة الداخلية المحيطية.

هيونداي سوناتا 2026

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السعودية

تتفاوت أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي وفقًا للفئة والتجهيزات، حيث تبدأ أسعار الفئات الأولى من نحو 107,604 ريالات، وتصل إلى 119,104 ريالات، أما الفئات الأعلى تجهيزًا، فتتراوح أسعارها بين 127,154 و147,584 ريالًا سعوديًا.