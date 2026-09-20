ليفربول يفوز على بورنموث بهدف إيزاك في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه بورنموث بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب فيتاليتي في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين ليفربول في هذا الانتصار لمهاجمه السويدي إليكسندر إيزاك والذي سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 57.. والفوز رفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.

وفي مباراة آخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، تعادل ليدز يوناتيد مع ضيفه كريستال بالاس بدون أهداف؛ ليرفع ليدز رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بينما يصبح رصيد كريستال بالاس أربع نقاط في المركز الخامس عشر.