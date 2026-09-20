بقرار من الإدارة.. تأجيل عودة لاعبي الزمالك للتدريبات 24 ساعة بسبب المستحقات| خاص

تقرر تأجيل عودة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إلى التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

ووعدت إدارة الزمالك، اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي عقب مواجهة غزل المحلة، وذلك بعد إتمام صفقة انتقال خوان بيزيرا إلى أحد أندية الدوري الإماراتي.

وجاء تأخر صرف المستحقات بسبب تأخر تحويل الدفعة الأولى من قيمة صفقة بيزيرا، في ظل إجازة البنوك في الإمارات، على أن يحصل نادي الزمالك على الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، والتي تقدر بنحو 3 ملايين دولار، غدًا الاثنين.

وبناءً على ذلك، قررت إدارة الزمالك تأجيل عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الثلاثاء بدلًا من الاثنين.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الزمالك على مستحقاتهم المالية المتأخرة بالكامل عن الموسم الماضي، عقب وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال بيزيرا.