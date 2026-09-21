إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالأقصر

أصيب 3 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي الغربي، بالقرب من قرية المريس التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي الغربي بالقرب من قرية المريس، ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.