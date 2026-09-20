محافظ الأقصر يبحث سبل إنهاء معاناة أهالي منطقة الرامسيوم

عقد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا لبحث سبل إنهاء معاناة أهالي منطقة الرامسيوم، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بأوضاعهم، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور بهاء عبد الجابر، مدير عام آثار البر الغربي، والدكتور محمود موسي مدير منطقة آثار القرنة ، وحسين الأمير مدير عام إدارة أملاك آثار مصر العليا، ومحمود عبد الشافي، وكيل إدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، وسيد الراوي، سكرتير مدينة القرنة.

وتناول اللقاء استعراض موقف أعمال الحصر الجاري تنفيذها لأهالي الرامسيوم، ومراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين المشمولين بالحصر، إلى جانب بحث الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لاستكمال أعمال الحصر والتدقيق، تمهيدًا لـتحديد الحالات المستحقة وفقًا للضوابط والقواعد المقررة.

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ الأقصر بالتنسيق الكامل بين محافظة الأقصر ومجلس مدينة القرنة وإدارة أملاك الدولة والجهات المعنية، لسرعة استكمال أعمال الحصر والتوثيق الخاصة بالأهالي والأراضي والممتلكات بالمنطقة، والعمل على تحديد الحالات المستحقة وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

وأكد محافظ الأقصر أهمية أن تتم أعمال الحصر والتوثيق بدقة وشفافية، مع مراجعة البيانات والمستندات الخاصة بالأهالي، بما يضمن الوصول إلى حصر دقيق وتحديد الحالات المستحقة، والحفاظ على حقوق المواطنين، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة.

كما وجّه بسرعة إنجاز أعمال الحصر والتوثيق والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، ورفع نتائج الأعمال أولًا بأول، بما يسهم في استكمال الإجراءات المتعلقة بأوضاع الأهالي وتسوية المشكلات القائمة بالمنطقة.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص محافظة الأقصر على التعامل الجاد مع مطالب أهالي الرامسيوم، والعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بأوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأهالي، مع الحفاظ على الطبيعة الأثرية للمنطقة، وفي إطار القوانين والقرارات والضوابط المنظمة.