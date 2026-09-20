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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يعلن جوائز منصة دورة 2026

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي
مهرجان تورونتو السينمائي الدولي
محمد نبيل

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي «TIFF» جوائز دورته لعام 2026، خلال مؤتمر صحفي أُقيم اليوم في مقر المهرجان «TIFF Lightbox»، وشهد الإعلان عن 12 جائزة احتفت بعدد من أبرز الأفلام والمواهب السينمائية المشاركة في الدورة.

وجاءت جوائز اختيار الجمهور، المقدمة من Rogers، في مقدمة الجوائز المعلنة، إلى جانب جائزة منصة الأفلام «Platform Prize»، التي تُعد المسابقة التحكيمية الوحيدة في المهرجان، فضلًا عن جائزتين للأفلام الكندية الطويلة، وجوائز برنامج الأفلام القصيرة «Short Cuts»، وجائزتي FIPRESCI وNETPAC.


حصل الفيلم الهندي «Angh»، للمخرج Theja Rio، على جائزة منصة الأفلام «Platform Prize»، التي أُطلقت عام 2015، وتحتفي بالمخرجين أصحاب الرؤية الإخراجية المميزة والأساليب السردية المختلفة.

كما منحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا لفيلم «Brace Your Heart (Garrat Du Váimmu)»، للمخرجة Amanda Kernell، وهو إنتاج مشترك بين السويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا وبلغاريا.
 

جوائز اختيار الجمهور
شهدت جوائز اختيار الجمهور، المقدمة من Rogers، فوز فيلم «La Bola Negra»، من إخراج Javier Calvo وJavier Ambrossi، بالجائزة الرئيسية.

وجاء فيلم «I Play Rocky»، للمخرج Peter Farrelly، في المركز الثاني، بينما حل فيلم «Being Heumann»، للمخرجة Siân Heder، في المركز الثالث.

وفي فئة جائزة اختيار الجمهور للأفلام الدولية، فاز فيلم «Elsinore»، للمخرج Simon Stone، بينما جاء «Possible Love» للمخرج Lee Chang-dong في المركز الثاني، و«The Assassin(s)» للمخرج Hur Jin-ho في المركز الثالث.

أما جائزة اختيار الجمهور للأفلام الوثائقية، فذهبت إلى «Darlene Love: I Know Where I’ve Been»، للمخرج Barry Avrich.

جوائز الأفلام القصيرة
وفي منافسات برنامج «Short Cuts»، حصل فيلم «MAMMALIA»، للمخرجة Elia Kalogianni، وهو إنتاج مشترك بين اليونان وهولندا، على جائزة أفضل فيلم قصير دولي.

وأشادت لجنة التحكيم بالفيلم، معتبرة أنه يتمتع بالجرأة والقدرة على تقديم صورة صادمة ومؤثرة لبعض السلوكيات والتناقضات الإنسانية والاجتماعية، من خلال معالجة بصرية وسردية لافتة.

294 فيلمًا من 72 دولة
وشهدت دورة 2026 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عرض 294 فيلمًا من 72 دولة، إلى جانب حضور أكثر من 800 من المواهب السينمائية في 98 سجادة حمراء.

كما استقبل المهرجان نحو ألفي إعلامي معتمد، وما يقرب من 7 آلاف مشارك في فعالية «TIFF: The Market»، بالإضافة إلى 279 مخرجًا من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي إعلان جوائز الدورة الحالية في وقت يشهد فيه مهرجان تورونتو تطورًا مهمًا في مكانة جائزة «Platform Prize»، إذ أصبح فوز فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية بالجائزة يمنحه أهلية مباشرة للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، إلى جانب الأفلام الفائزة في خمسة مهرجانات مؤهلة أخرى.

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