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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قنصل عام مصر بجدة يعقد لقاء مع أبناء الجالية المصرية في المدينة المنورة

قنصل عام مصر بجدة يعقد لقاء مع أبناء الجالية المصرية في المدينة المنورة
قنصل عام مصر بجدة يعقد لقاء مع أبناء الجالية المصرية في المدينة المنورة
أ ش أ

عقد القنصل العام أحمد عبد المجيد، قنصل عام مصر في جدة، لقاءً مع أبناء الجالية المصرية بالمدينة المنورة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التواصل بين القنصلية العامة والجالية المصرية في المدينة المنورة، واستطلاع آراء أبناء الجالية حول المبادرات والخدمات التي أطلقتها الدولة لخدمتهم في مختلف المجالات.

وأكد القنصل العام - خلال اللقاء - أن المصريين بالخارج يمثلون شريكاً رئيسياً في تطوير هذه المبادرات، وأن الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم يعد ركيزة أساسية لتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة منها.

وشهد الاجتماع تأسيس مجموعة عمل دائمة من أبناء الجالية المصرية في المدينة المنورة تضم ممثلين عن مختلف الفئات العمرية والمهنية، بهدف تقييم المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج وقياس أثرها ومدى تلبيتها للاحتياجات الفعلية للمواطنين. ومن المقرر أن تضطلع المجموعة بعقد اجتماعات دورية، والمشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، وصياغة توصيات ومقترحات تُرفع إلى الجهات المختصة في مصر بما يسهم في تطوير المبادرات والخدمات بصورة مستمرة.

وأكد القنصل العام أن هذه الخطوة تستهدف الانتقال إلى شراكة مؤسسية مستدامة تجمع القنصلية العامة مع أبناء الجالية في المدينة المنورة، بما يعزز مشاركتهم في صياغة وتقييم المبادرات الوطنية.

كما شدد على حرص القنصلية العامة على مواصلة نقل آراء ومقترحات المواطنين إلى الجهات المعنية، ودعم كل ما من شأنه تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق أقصى استفادة من البرامج والمبادرات التي تطلقها الدولة لخدمتهم.

القنصل العام أحمد عبد المجيد قنصل عام مصر في جدة أبناء الجالية المصرية بالمدينة المنورة التواصل بين القنصلية العامة والجالية المصرية

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