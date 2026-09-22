مروة عبد المنعم: بربي أولادي بالشبشب.. ومش عايزة أكرر غلطة أمي معايا

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم خلال استضافتها في موقع صدي البلد لتكريمها عن مسرحية سما، عن تفاصيل علاقتها باولادها.

وقالت مروة عبد المنعم: «مفتكرش إن أمي عانت معايا زي ما عانيت مع أولادي، أنا مش أم تقليدية وصاحبت أولادي، وعلى الرغم إني بربي بالشبشب عادي، لكن في المشاكل الكبيرة قادرة أفهم إنهم في سن المراهقة، وبشوف نفسي في سنهم كنت حاسة بإيه، وعارفة إني لو عاندت هيعاندوا، لأن لما أمي عاندت معايا، عاندت معاها، فمش عايزة أكرر الغلطة».

سن المراهقة:

وتابعت الفنانة مروة عبد المنعم : «لما عملت الغلط في سن المراهقة، عملته في الصح، وروحت مثلت من وراها، لكن هما ممكن يعملوا الغلط مش في الصح، علشان كده بقولهم: أي حد يعمل حاجة غلط ييجي يقولي، علشان أقدر أصلحها والموضوع ما يكبرش أكتر، ولكن بصراحة، ولادي متعبونيش التعب الفظيع».