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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات تموينية موسعة بالأقصر.. مخالفات بالمخابز والأسواق وضبط منشآت تعمل دون ترخيص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شمس يونس

واصلت الأجهزة التموينية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية على المخابز والأنشطة التجارية والأسواق، للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل والمواصفات المقررة لإنتاج الخبز، إلى جانب متابعة الإعلان عن الأسعار وصحة التراخيص وسلامة السلع المتداولة.

وتحركت الحملات بعدد من مراكز المحافظة، وشملت أرمنت والقرنة والزينية والبياضية، وأسفرت عن رصد وتحرير مجموعة من المخالفات التموينية، تنوعت بين مخالفات إنتاج الخبز ومواعيد التشغيل وعدم الإعلان عن الأسعار وممارسة أنشطة دون تراخيص.

وفي مركز أرمنت، حررت الحملات 13 محضرا لمخالفات تموينية، من بينها محضران لمنشآت تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشملت نتائج الحملة أيضا ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث سجلت إحدى المخالفات نقصا قدره 15 جراما في الرغيف، بينما بلغ النقص في المخالفة الثانية 10 جرامات.

كما تم تحرير محضرين ضد مخبزين بسبب التصرف في 8 أجولة، ضمن المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش.

وفي إطار التنسيق بين الإدارات التموينية، أجرت إدارة تموين القرنة حملة تفتيشية على مخابز الزينية، حيث رصدت اللجنة عددا من الملاحظات التي لم تصل إلى حد المخالفات الصريحة، وجرى تنبيه مسئولي المخابز إلى ضرورة تلافيها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 مخالفات، شملت عدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب عدم وجود قائمة تشغيل داخل أحد المخابز.

كما نفذت إدارة تموين أرمنت حملة رقابية داخل نطاق مركز القرنة، أسفرت عن ضبط 3 مخابز لعدم ممارسة النشاط خلال المواعيد الرسمية، إلى جانب 4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وضبطت الحملة مخبزين لعدم وجود السجل المقرر، بالإضافة إلى ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 6 مخالفات بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع داخل عدد من الأنشطة التجارية، فضلا عن ضبط أحد منافذ مشروع جمعيتي لعدم ممارسة النشاط في المواعيد الرسمية.

وفي البياضية، أسفرت الحملة التموينية عن تحرير محضر ضد مخبز فطير مشلتت لممارسة النشاط دون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، شملت مخبزا وحلوانيا، ومقهى، ومطعما للفول والفلافل، وأحد محال المحمصات والتسالي.

وأكد المهندس عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، مع تكثيف التعاون بين الإدارات التموينية وتبادل الخبرات خلال أعمال التفتيش، بما يضمن تطبيق القواعد المنظمة والحد من المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

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