«اطلب شجرة».. مبادرة لبيئة أكثر خضرة ومستقبل أجمل بالوادي الجديد

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة بيئية جديدة تحمل اسم "اطلب شجرة"، تحت شعار "مظلة لبيئة أكثر خضرة ومستقبل أجمل"، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعلية في التشجير.

وتأتي المبادرة تحت رعاية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة ومشاركة اللواء المهندس ياسر كمال الدين، رئيس مركز ومدينة الداخلة، اللذين أكدا أهمية تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية والمواطنين لتحقيق أهداف المبادرة على أرض الواقع.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمبادرة في التشجيع على زراعة الأشجار أمام المنازل، وفي الشوارع، والمدارس، والمصالح الحكومية، إلى جانب الحرص على أن تتم عمليات الزراعة بطريقة صحيحة وآمنة تضمن استمرارية نمو الأشجار وتفادي أي أضرار قد تنجم عن سوء اختيار المواقع.

وأتاحت المبادرة للمواطنين الراغبين في المشاركة حرية اختيار الشجرة المناسبة لهم، سواء كانت شجرة ظل أو شجرة مثمرة، بما يتماشى مع رغباتهم واحتياجات المكان الذي سيتم الزراعة فيه.

وفي هذا السياق، شددت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، على ضرورة عدم إقدام المواطنين على الزراعة من تلقاء أنفسهم قبل التواصل مع المسؤولين عن المبادرة، وذلك لتحديد المكان الأنسب للزراعة بشكل مسبق، مع مراعاة الابتعاد التام عن أسلاك وكابلات الكهرباء الهوائية، والتليفونات الأرضية، وكذلك خطوط المياه والصرف الصحي، حفاظًا على سلامة المرافق العامة والمواطنين على حد سواء.

ولمن يرغب في الاستفسار أو طلب المشاركة في المبادرة، أتاحت الوحدة المحلية التواصل مع هيثم حسين عبر الرقم: 01220756777، حيث سيتم تحديد موعد ومكان الزراعة بالتنسيق مع فريق العمل المختص.

وتعكس هذه المبادرة حرص محافظة الوادي الجديد على توسيع الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وسط تفاعل متزايد من الأهالي الراغبين في المساهمة بزراعة الأشجار كجزء من مسئوليتهم تجاه بيئتهم ومجتمعهم، تحقيقًا لشعار المبادرة: "زراعة الأشجار.. حياة أفضل لنا جميعًا.