قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات مالية تهدد إسرائيل.. أزمة في جيش الاحتلال بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة
الصين ترفض المطالب الأمريكية.. بكبن لـ واشنطن: عقوباتكم على إيران غير قانونية
مشهد إنسانى .. ممرض ينقذ طفل بالإنعاش القلبي بأسوان
جيش اللصوص.. جندي إسرائيلي يسرق جرارا زراعيا في جنين | شاهد
للمهندسين.. وظائف بهيئة الإسعاف 2026
سنتكوم: تحويل مسار 110 سفن تجارية لإحكام الحصار البحري على إيران
مفاجآت بشأن إيران.. زيارة خاطفة لنتنياهو إلى أمريكا دون لقاء ترامب وسط مخاوف أمنية
حماية المنافسة: إحالة شركتي مقاولات للنيابة العامة | اعرف السبب
اجتماع رباعي في نيويورك.. مصر تقود تحركا إقليميا لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة
هي الـ 1000 بتجيب إيه دلوقتي؟.. عمرو أديب: الأسرة تحتاج لـ31 ألف جنيه شهريًا علشان تعيش
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«اطلب شجرة».. مبادرة لبيئة أكثر خضرة ومستقبل أجمل بالوادي الجديد

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
منصور ابوالعلمين

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة بيئية جديدة تحمل اسم "اطلب شجرة"، تحت شعار "مظلة لبيئة أكثر خضرة ومستقبل أجمل"، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعلية في التشجير.

وتأتي المبادرة تحت رعاية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة ومشاركة اللواء المهندس ياسر كمال الدين، رئيس مركز ومدينة الداخلة، اللذين أكدا أهمية تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية والمواطنين لتحقيق أهداف المبادرة على أرض الواقع.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمبادرة في التشجيع على زراعة الأشجار أمام المنازل، وفي الشوارع، والمدارس، والمصالح الحكومية، إلى جانب الحرص على أن تتم عمليات الزراعة بطريقة صحيحة وآمنة تضمن استمرارية نمو الأشجار وتفادي أي أضرار قد تنجم عن سوء اختيار المواقع.

وأتاحت المبادرة للمواطنين الراغبين في المشاركة حرية اختيار الشجرة المناسبة لهم، سواء كانت شجرة ظل أو شجرة مثمرة، بما يتماشى مع رغباتهم واحتياجات المكان الذي سيتم الزراعة فيه.

وفي هذا السياق، شددت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، على ضرورة عدم إقدام المواطنين على الزراعة من تلقاء أنفسهم قبل التواصل مع المسؤولين عن المبادرة، وذلك لتحديد المكان الأنسب للزراعة بشكل مسبق، مع مراعاة الابتعاد التام عن أسلاك وكابلات الكهرباء الهوائية، والتليفونات الأرضية، وكذلك خطوط المياه والصرف الصحي، حفاظًا على سلامة المرافق العامة والمواطنين على حد سواء.

ولمن يرغب في الاستفسار أو طلب المشاركة في المبادرة، أتاحت الوحدة المحلية التواصل مع هيثم حسين عبر الرقم: 01220756777، حيث سيتم تحديد موعد ومكان الزراعة بالتنسيق مع فريق العمل المختص.

وتعكس هذه المبادرة حرص محافظة الوادي الجديد على توسيع الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وسط تفاعل متزايد من الأهالي الراغبين في المساهمة بزراعة الأشجار كجزء من مسئوليتهم تجاه بيئتهم ومجتمعهم، تحقيقًا لشعار المبادرة: "زراعة الأشجار.. حياة أفضل لنا جميعًا.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ازرع شجره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

سوزوكى ماروتى

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنفذ 3292 درسا في 20880 مسجدا ضمن أنشطتها الدعوية خلال أسبوع

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع انتظام الدراسة بكلية القرآن الكريم بطنطا ويعقد لقاء مفتوحًا مع الطلاب

الصاوي يتابع انتظام الدراسة بكلية القرآن الكريم بطنطا ويعقد لقاء مفتوحًا مع الطلاب

بالصور

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد