قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى ينتهي وقت صلاة الشروق؟.. الإفتاء تحدد آخر موعد لاغتنامها
ماكرون وترامب يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسواق الطاقة
متى تقول أذكار الصباح؟.. أفضل وقت لقراءتها يبدأ بعد دقائق
سيول جارفة تجتاح شوارع بارانكيا شمالي كولومبيا بعد أمطار غزيرة
التنين أمبير حديث السوشيال.. فيلم بالذكاء الاصطناعي يحكي قصة أم تضحي بحياتها لحماية طفلها
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟
قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة
مولاي صل وسلم.. الأقصر تحتفي بحفظة القرآن الكريم في مسيرة إيمانية مهيبة
طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران
بعد دعوى خلع.. شاب ينهي حياة شخص ويصيب 4 بطلقات نارية من عائلة زوجته بقنا
من الكبسة إلى المهرجانات.. تريزيجيه يكشف تفاصيل من حياته في السعودية
Trump TV ينطلق.. ترامب يلتف على الإعلام ويمهد لحقبة جديدة من "البث المباشر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة عمرها 12 عاما بـ 30 ألف دولار.. سوق المستعمل الأمريكي يدخل مرحلة جديدة

سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي
كريم عاطف

تواجه سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة ضغوط متزايدة، بعدما أصبح المشترون يدفعون مبالغ مرتفعة للحصول على سيارات أقدم وأكثر استخدام، نتيجة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وتراجع المعروض من المركبات المستعملة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك شراء سيارة تويوتا 4Runner عمرها 12 عاما مقابل 30 ألف دولار، رغم أن المبلغ نفسه كان يمكن أن يوفر سيارة أحدث بكثير قبل سنوات قليلة.

وتوضح بيانات Edmunds حجم التغير في السوق، إذ يبلغ متوسط عمر السيارات التي يتراوح سعرها بين 10 آلاف و15 ألف دولار حاليا نحو 9 سنوات، مع متوسط استخدام يقارب 98 ألف ميل، وفي 2019 كان السعر نفسه يكفي للحصول على سيارة يقل عمرها عن 5 سنوات وبمسافة تشغيل تبلغ نحو 58 ألف ميل.

وتأثرت سوق المستعمل بارتفاع أسعار السيارات الجديدة، التي اقترب متوسطها من 50 ألف دولار في الولايات المتحدة، بينما تجاوز متوسط سعر السيارات المستعملة 30 ألف دولار، مقارنة بنحو 20 ألف دولار في 2019.

وتعود جذور الأزمة جزئيا إلى تداعيات جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد، التي دفعت شركات السيارات إلى التركيز بصورة أكبر على الطرازات الأعلى سعر والأكثر ربحية.

كما ساهم ارتفاع تكاليف التمويل في تراجع برامج التأجير منخفضة التكلفة، ما أدى إلى انخفاض عدد السيارات التي تعود إلى السوق المستعملة بعد انتهاء عقود التأجير.

وتشير التقديرات إلى انخفاض السيارات المؤجرة سنويا من نحو 4 ملايين مركبة قبل الجائحة إلى قرابة 2.5 مليون حاليا، وهو ما قلص أحد المصادر الرئيسية للسيارات المستعملة حديثة الاستخدام.

وأصبح العثور على سيارة مستعملة بأقل من 20 ألف دولار أكثر صعوبة، بينما يضطر المشترون إلى السفر لمسافات طويلة أو دفع تكاليف إضافية لنقل السيارة التي تناسب ميزانيتهم.

وفي الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع متوسط عمر السيارات المعروضة للبيع إلى زيادة احتمالات الحاجة إلى إصلاحات وصيانة مكلفة، ما يضيف عبئ جديد على المشترين في السوق الأمريكية.

سوق السيارات المستعملة السيارات المستعملة الولايات المتحدة ارتفاع أسعار السيارات المركبات المستعملة تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

محمد صلاح

بسبب سيارة بـ400 ألف إسترليني.. عقوبة جديدة لمحمد صلاح في إنجلترا

الوزير الباكستاني فضل شكور خان

اختطاف وزير باكستاني تحت تهديد السلاح يفجر احتجاجات واسعة في خيبر بختونخوا

تعطل الرحلات في عدد من المطارات الأمريكية الكبرى

شلل يضرب المطارات الأمريكية الكبرى.. توقف الرحلات في نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن نتائج القبول بالبرامج المميزة وفتح باب التقديم اليدوي بالكليات

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما الضابط الذي يُعرف به عقوق الوالدين؟.. هل يصل ثواب قراءة الأذكار للمتوفي؟.. وحكم الاحتفاظ بما عثر عليه في الطريق العام

ارتداء الأسود على الميت

هل ارتداء الأسود لأبناء المتوفى واجب؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

بالصور

سيارة عمرها 12 عاما بـ 30 ألف دولار.. سوق المستعمل الأمريكي يدخل مرحلة جديدة

سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي

أبراج تتمتع بجاذبية لافتة لدى الجنس الآخر.. هل برجك من بينها؟

ابراج
ابراج
ابراج

جابوله عصير وفاكهة.. أصدقاء طفل مريض يضربون أروع أمثلة الوفاء بالمنيا

صورة الاطفال
صورة الاطفال
صورة الاطفال

تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد