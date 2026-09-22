سيارة عمرها 12 عاما بـ 30 ألف دولار.. سوق المستعمل الأمريكي يدخل مرحلة جديدة

تواجه سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة ضغوط متزايدة، بعدما أصبح المشترون يدفعون مبالغ مرتفعة للحصول على سيارات أقدم وأكثر استخدام، نتيجة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وتراجع المعروض من المركبات المستعملة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك شراء سيارة تويوتا 4Runner عمرها 12 عاما مقابل 30 ألف دولار، رغم أن المبلغ نفسه كان يمكن أن يوفر سيارة أحدث بكثير قبل سنوات قليلة.

وتوضح بيانات Edmunds حجم التغير في السوق، إذ يبلغ متوسط عمر السيارات التي يتراوح سعرها بين 10 آلاف و15 ألف دولار حاليا نحو 9 سنوات، مع متوسط استخدام يقارب 98 ألف ميل، وفي 2019 كان السعر نفسه يكفي للحصول على سيارة يقل عمرها عن 5 سنوات وبمسافة تشغيل تبلغ نحو 58 ألف ميل.

وتأثرت سوق المستعمل بارتفاع أسعار السيارات الجديدة، التي اقترب متوسطها من 50 ألف دولار في الولايات المتحدة، بينما تجاوز متوسط سعر السيارات المستعملة 30 ألف دولار، مقارنة بنحو 20 ألف دولار في 2019.

وتعود جذور الأزمة جزئيا إلى تداعيات جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد، التي دفعت شركات السيارات إلى التركيز بصورة أكبر على الطرازات الأعلى سعر والأكثر ربحية.

كما ساهم ارتفاع تكاليف التمويل في تراجع برامج التأجير منخفضة التكلفة، ما أدى إلى انخفاض عدد السيارات التي تعود إلى السوق المستعملة بعد انتهاء عقود التأجير.

وتشير التقديرات إلى انخفاض السيارات المؤجرة سنويا من نحو 4 ملايين مركبة قبل الجائحة إلى قرابة 2.5 مليون حاليا، وهو ما قلص أحد المصادر الرئيسية للسيارات المستعملة حديثة الاستخدام.

وأصبح العثور على سيارة مستعملة بأقل من 20 ألف دولار أكثر صعوبة، بينما يضطر المشترون إلى السفر لمسافات طويلة أو دفع تكاليف إضافية لنقل السيارة التي تناسب ميزانيتهم.

وفي الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع متوسط عمر السيارات المعروضة للبيع إلى زيادة احتمالات الحاجة إلى إصلاحات وصيانة مكلفة، ما يضيف عبئ جديد على المشترين في السوق الأمريكية.