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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«قريبًا جدًا».. الزمالك يعلن موعد صرف مستحقات اللاعبين

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، موقف إدارة النادي من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق، مؤكدًا أن الملف يمثل أولوية لدى مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية.

وقال ماهر غريب، في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة الزمالك تعمل على الانتهاء من إجراءات صرف المستحقات خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم في أقرب وقت.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك: «قريبًا جدًا سيتم صرف مستحقات اللاعبين خلال هذا الأسبوع، والأولوية لإدارة الزمالك هي سداد المستحقات المتأخرة».

وأكد غريب أن إدارة الزمالك تضع ملف المستحقات على رأس أولوياتها، في إطار العمل على توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق، خاصة مع ارتباط الأبيض باستحقاقات محلية وقارية خلال الموسم الحالي.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء ملف المستحقات المتأخرة، بما يساهم في الحفاظ على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق، ومواصلة المنافسة على الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

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