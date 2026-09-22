قسط خوان بيزيرا ينعش خزينة الزمالك الأسبوع المقبل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مستحقات القسط الأول من صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي، من المنتظر أن تصل إلى خزينة نادي الزمالك خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن وصول قيمة القسط الأول من الصفقة سيساهم في دعم خزينة الزمالك خلال الفترة الحالية، في ظل تحرك مجلس الإدارة لتوفير السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزامات النادي.

وأكد أنه بمجرد وصول قيمة القسط، سيتم توجيهها إلى فريق الكرة، وفقًا لما أعلنه حسام المندوه، أمين صندوق النادي عبر ستاد المحور، بشأن تخصيص عائد الصفقة لدعم الفريق وسداد مستحقات اللاعبين.