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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب المستحقات المتأخرة.. أزمة جديدة تضرب الكرة النسائية بالزمالك

الكرة النسائية بالزمالك
الكرة النسائية بالزمالك
يارا أمين

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل جديدة بشأن أزمة رعاية فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك، في ظل الحديث عن عدم التزام الشركة الراعية ببنود التعاقد، وتأخر صرف مستحقات اللاعبات والجهاز الفني.

وأوضح حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن نادي الزمالك كان قد أبرم اتفاقًا مع شركة لرعاية فريق الكرة النسائية لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم الجاري، مقابل حصول النادي على 4 ملايين جنيه، إلى جانب تحمل الشركة جميع مصروفات عقود اللاعبات ورسوم القيد، وهو ما يتوافق مع الإعلان السابق عن تعاقد الزمالك مع شركة «المليون» للخدمات والتوريدات الرياضية لمدة 3 مواسم.

وأشار إلى أن الزمالك تعاقد مع 20 لاعبة صغيرة السن، وجاءت جميع الصفقات بنظام الانتقال الحر، تحت قيادة المدير الفني علي السعيد، الذي قاد الفريق لتحقيق المركز الرابع في الموسم الماضي.

وأضاف حتحوت أن الفريق بالكامل لم يحصل سوى على راتب شهر واحد، بينما تتبقى مستحقات 3 أشهر، موضحًا أن الشركة لم تسدد مستحقات اللاعبات أو المدربين لمدة 3 أشهر.

وبحسب ما نقله حتحوت، كان من المفترض أن تسدد الشركة مبلغ 1.5 مليون جنيه خلال الشهر الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث، رغم محاولات مسؤولي الزمالك التواصل معها لحل الأزمة.

وكشف أن نادي الزمالك تحمل رسوم قيد اللاعبات، كما قام بسداد الرواتب التي حصل عليها الفريق، في الوقت الذي لم تلتزم فيه الشركة الراعية بسداد المبالغ المتفق عليها.

ونقل حتحوت عن مصدر داخل نادي الزمالك أن مالكة الشركة اقترضت مبالغ مالية من بعض مسؤولي النادي ولم تردها، كما طلبت الحصول على سلفة بقيمة 250 ألف جنيه، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه.

وأشار إلى أن قطاع الكرة النسائية في الزمالك يعاني من نقص الإمكانيات، سواء فيما يتعلق بتوفير الأغذية أو صرف المرتبات، في ظل استمرار الأزمة الخاصة بمستحقات الفريق.

هشام نصر يكشف موقف الزمالك

من جانبه، أوضح المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تفاصيل موقف النادي من أزمة الشركة الراعية، مؤكدًا أن الزمالك تلقى عرضًا بقيمة مالية أعلى من عرض الموسم الماضي، ولذلك وافقت الإدارة على التعاقد.

وقال هشام نصر إن الشركة لم تلتزم ببنود التعاقد، مشيرًا إلى أنها عقدت اجتماعًا مع حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، وتعهدت خلاله بحل جميع الالتزامات المالية خلال الأسبوع المقبل.

وأكد نائب رئيس الزمالك أنه في حال عدم التزام الشركة بتعهداتها، فإن النادي سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه.

وأضاف هشام نصر أنه حاول مساعدة مالكة الشركة من خلال إقراضها من أمواله الخاصة، موضحًا أن ذلك جاء بهدف دعم نادي الزمالك والمساعدة في حل الأزمة.

وفيما يتعلق بما تردد عن اختفاء مالكة الشركة، نفى هشام نصر صحة الأمر، مؤكدًا أن مسؤولي الزمالك على تواصل معها، وأن النادي ينتظر التزامها ببنود التعاقد، وفي حال عدم تنفيذ التعهدات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في مايو الماضي موافقته على التعاقد مع شركة «المليون» للخدمات والتوريدات الرياضية، التي تمثلها شاهيناز الهمامي، لرعاية وإدارة قطاع كرة القدم النسائية بالنادي لمدة 3 مواسم، تبدأ من موسم 2026-2027.

الكرة النسائية بالزمالك الإعلامي هاني حتحوت نادي الزمالك فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك هشام نصر

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