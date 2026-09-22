Trump TV ينطلق.. ترامب يلتف على الإعلام ويمهد لحقبة جديدة من "البث المباشر"

أعلن البيت الأبيض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسمياً عن إطلاق منصة "Trump TV"، وهي خدمة بث تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية نشاطات وتصريحات إدارة الرئيس دونالد ترامب ونشر مقاطع مختارة تُحدث باستمرار، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز وصوله المباشر للجمهور بأسلوب جديد يتجاوز القنوات التقليدية على غرار تجربة منصة "تروث سوشيال".

​ويأتي هذا الإطلاق وسط تصعيد حاد وتوتر غير مسبوق مع وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث احتدمت الأزمة عقب حظر البيت الأبيض لدخول صحفيي شبكات CNN وPolitico وMS NOW، مما دفع المؤسسات الثلاث لرفع دعوى قضائية عاجلة دفاعاً عن حرية الصحافة، في حين ردت كبرى الشبكات الأمريكية بتعليق تغطيتها التلفزيونية المشتركة لفعاليات الرئيس تضامناً مع زملاؤهم.

