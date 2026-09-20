قطر : لن نسمح للاضطرابات قصيرة الأمد بتحديد مسارنا وعلينا القضاء على مصادر الاختلاف

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة القضاء على مصادر الاختلاف ،مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تفرض أي دولة تهديدا على البقية

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الطاقة نقطة قوتنا والتكنولوجيا هي مستقبلنا.

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: منطقتنا شهدت ما لا يمكنني وصفه إلا بالزلزال والموجات الارتدادية لما شهدته منطقتنا امتدت إلى ما هو أبعد من حدودنا.

وتابع : ما شهدته منطقتنا وضع افتراضات الأمن والاستقرار أمام اختبار حقيقي . وكل المحادثات خلال الأزمة كانت تبدأ بالأمن ثم تنتقل لإمدادات الطاقة والشحن.

وأردف : لا نقلل من حالة عدم اليقين لكن لن نسمح للاضطرابات قصيرة الأمد بتحديد مسارنا ونعمل من خلال الدبلوماسية من أجل استقرار المنطقة

وزاد : من خلال الاستثمار نمضي في الإصلاح ونعزز قدرتنا على الصمود ونخلق فرصا للنمو .وقطر ستظل شريكا ملتزما بالوساطة وموردا موثوقا للطاقة وشريكا استثماريا.

وأمضى : من منظور دولة قطر الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي مرتبطان ارتباطا وثيقا . الدبلوماسية تحمي الظروف التي تتيح للناس التجارة والاستثمار والتخطيط.

وأتم قائلا : لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد ولا يمكن بناء أمن دائم من خلال ترتيبات تترك أي دولة عرضة لانعدام الأمن.