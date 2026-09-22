جولة ميدانية بأرمنت لمتابعة الحيازات وصرف الأسمدة وتطبيق المنظومة الرقمية

شهد مركز أرمنت بمحافظة الأقصر جولة ميدانية موسعة داخل الجمعية الزراعية بأرمنت الحيط، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل وتطبيق المنظومة الرقمية بدقة.

جاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة قيادات وزارة الزراعة، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رحاب محمد محمد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وبالتنسيق مع المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وأجرى المهندس أحمد بغدادي السمان الجولة، حيث تفقد سجلات «4 زراعة» الخاصة بتسجيل الحيازات الزراعية بنظامي الحضور والغياب، تمهيدًا لتعليق نسخة منها في مكان واضح داخل الجمعية، لإتاحة الفرصة أمام الحائزين والمزارعين لتقديم أي طعون أو ملاحظات، بما يضمن الشفافية ودقة البيانات.

كما شملت الجولة متابعة منظومة صرف الأسمدة للمزارعين المقيدين بالجمعية، إلى جانب مراجعة المستندات والأوراق الخاصة بالمزارعين المحولين من جمعيات زراعية أخرى داخل المركز، للتأكد من استيفاء الإجراءات وصحة المستندات وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت المتابعة على ضرورة الالتزام بتعليق التعليمات والمستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية الزراعية في أماكن ظاهرة وواضحة، بما يتيح للمزارعين الاطلاع عليها بسهولة.

وفي إطار التحول الرقمي للخدمات الزراعية، تمت مراجعة أعمال حصر المحاصيل باستخدام أجهزة التابلت، بالتزامن مع صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح، مع العمل على حل المشكلات الفنية التي تواجه بعض الكروت وتذليل أي عقبات قد تؤثر على حصول المزارعين المستحقين على الدعم المقرر لهم.

وأكدت المتابعة انتظام عمليات صرف الأسمدة، مع توافر الأرصدة اللازمة بالجمعية، واستمرار العمل لضمان عدم تعطل مصالح المزارعين وتقديم الخدمات الزراعية لهم بصورة منتظمة ودقيقة.