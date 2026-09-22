منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يغادر إلى سويسرا للمشاركة في دورة الصداقة

تغادر بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، مطار القاهرة الدولي في الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء، متجهة إلى سويسرا للمشاركة في دورة الصداقة الدولية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين البطولة ضمن برنامج الإعداد والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، تحت قيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، الذي يسعى إلى استغلال دورة الصداقة في تقييم اللاعبين واختيار العناصر الأكثر جاهزية للمرحلة المقبلة.

منتخب الناشئين يستأنف تدريباته قبل السفر

وكان منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 قد استأنف تدريباته يوم الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من التحضيرات للسفر إلى سويسرا.

وحرص حسين عبداللطيف على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل مران أمس الاثنين، تحدث خلاله عن أهمية المشاركة في دورة الصداقة الدولية، وطالب جميع اللاعبين بالتمسك بالفرصة وبذل أقصى جهد ممكن خلال البطولة.

وأكد المدير الفني للاعبين أن الظهور بشكل قوي في سويسرا سيكون فرصة مهمة لإثبات قدراتهم، خاصة أن المنافسة مفتوحة للحصول على مكان في القائمة النهائية التي ستخوض كأس العالم.

22 لاعبًا في قائمة منتخب مصر

اختار حسين عبداللطيف 22 لاعبًا في القائمة النهائية لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009 المشاركة في دورة الصداقة الدولية بسويسرا.

ويرأس بعثة المنتخب خلال رحلة سويسرا الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على الفريق، والذي يتولى متابعة البعثة والعمل على توفير احتياجات المنتخب خلال فترة البطولة.

شوقي غريب يوجه رسالة للاعبين

ومن جانبه، اجتمع شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مع لاعبي منتخب الناشئين، مؤكدًا ثقة الاتحاد المصري في قدرات هذه المجموعة، وقدرتها على تحقيق نتائج جيدة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وشدد غريب على أهمية المشاركة في دورة الصداقة بسويسرا، وكذلك بطولة الخليج المقبلة، مع التأكيد على أن الهدف الأهم يتمثل في تجهيز المنتخب للمشاركة في كأس العالم.

اتحاد الكرة يدعم منتخب مواليد 2009

وأكد شوقي غريب أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حريص على توفير كافة أشكال الدعم لمنتخب الناشئين، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى أن وجود الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب، يمثل عنصرًا مهمًا في توفير كل سبل النجاح للبعثة خلال مشاركاتها المقبلة.

ويأمل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 في تحقيق أقصى استفادة من دورة الصداقة الدولية بسويسرا، سواء على المستوى الفني أو البدني، قبل مواصلة التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة الخليج وكأس العالم.