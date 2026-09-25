إقبال جماهيري كبير في ختام الأنشطة الصيفية لقصور الثقافة بالمحلة الكبرى

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، إقبالا كبيرا من أهالي محافظة الغربية، وذلك خلال الحفل الفني، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن البرامج الفنية المقدمة من وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، فيما قدمت فرقة الأداء الحركي باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية والرقصات الفلكلورية، بقيادة المدرب الفنان خالد النموري، ومن بينها: بحيرة البجع، هو وهي، بوابة الحلواني، التنورة، وجرس الفسحة، وأوبريت مصري وأتشرف ببلادي.

الحفل الفني جاء ختاما للفعاليات والأنشطة الصيفية التي نظمها فرع ثقافة الغربية، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، داخل عدد من مواقعه الثقافية بقرى ومدن المحافظة، والتي ضمت تنفيذ مجموعة من الورش الفنية، والحرفية، والأدبية، لتعليم صناعة المشغولات اليدوية، والفنون التشكيلية، وفنون الخط العربي، والكتابة الإبداعية للأطفال بهدف اكتشاف وصقل مهارات المشاركين.