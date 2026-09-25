لإدخال الإلكترونيين.. نقيب الصحفيين: النواب قالولي ماتدخلش تعديل على القانون دلوقتي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه بدأ منذ توليه العمل النقابي بمنطق تعديل قانون النقابة، متبنيًا موقفًا محددًا يقوم على تعديل مواد بعينها بنصوص واضحة، موضحًا أن هناك نحو 3 أو 4 مواد تحتاج إلى تعديل.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه تبنى هذا الموقف وطرح تعديلات محددة، كما استضاف نوابًا داخل النقابة لمناقشة الأمر، إلا أن جميع النواب الصحفيين الذين شاركوا في هذه الجلسات حذروه من إدخال القانون إلى البرلمان في ذلك الوقت، قائلين له: «ما أنت مش هتضمنه، هيخرج إزاي»، مشيرًا إلى أنهم حذروه من هذه الخطوة.

وأوضح أنه بعد هذه التحذيرات انتقل إلى خطوة أخرى، وهي طرح إدخال الزملاء العاملين في الصحافة الإلكترونية إلى النقابة إلى حين حل الالتباس المتعلق بالقانون، مؤكدًا أنه أعلن هذه الفكرة وتحمل مسؤوليتها، رغم تعرضها لهجوم من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن القضية في النهاية ترتبط بالجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق في تنظيم العمل النقابي.