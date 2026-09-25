إدخال الصحفيين العاملين بالمواقع طُرح كخطوة أولى لحين حسم الالتباس القانوني

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية تمسكوا بحقهم في الحصول على عضوية كاملة في نقابة الصحفيين، بعدما طُرحت فكرة إدخالهم إلى النقابة كخطوة أولى إلى حين حل الالتباس القانوني المتعلق بأوضاعهم.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه عندما طرح فكرة إدخال الزملاء الذين يعملون في الصحافة الإلكترونية إلى النقابة، كان يرى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون بداية لخطوات أخرى، موضحًا أن صحفيي المواقع أنفسهم اعترضوا على الفكرة من زاوية أخرى، وقالوا: «ده انتقاص من حقنا»، مؤكدين: «إحنا حقنا عضوية كاملة».

وأوضح أن النقاش لم يكن متعلقًا فقط بإدخال العاملين في الصحافة الإلكترونية إلى النقابة، وإنما امتد إلى طبيعة الحقوق التي يحصلون عليها داخلها، مشيرًا إلى أن موقفه من البداية كان الاعتراف بكل العاملين في الصحافة، وأن مسألة تنظيم أوضاعهم تحتاج إلى معالجة قانونية ونقابية، خاصة في ظل الالتباس القائم حول النصوص المنظمة للعضوية.