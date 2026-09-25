الشناوي الاستثنائي.. رد فعل مفاجئ من الأهلي بعد جدل تصريحات حسام حسن

حرص الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على مساندة ودعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني محمد الشناوي، في ظل الجدل المثار حول استبعاده من قائمة منتخب مصر.

واستعرض الأهلي عددًا من مباريات محمد الشناوي مع منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم، إلى جانب لقطات من مشاركاته مع الفريق الأحمر في البطولات المختلفة، ووجّه له رسالة دعم بكلمة: «الاستثنائي».

وتأتي رسالة الأهلي في ظل حالة الجدل التي أثيرت عقب تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن أسباب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الفراعنة لمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية، ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع الأهلي خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الفريق.

وكان حسام حسن قد استخدم كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو التصريح الذي فتح باب الجدل، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

ويلتقي منتخب مصر حاليا امام أنجولا ، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض منتخب مصر التصفيات ضمن مجموعة تضم منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع منتخب جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري، في الجولة الثانية من التصفيات.