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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يجري تبديلين أمام أنجولا.. خروج محمد صلاح ومشاركة زيزو

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

أجرى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تبديلين خلال مباراة الفراعنة أمام منتخب أنجولا، المقامة حاليًا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

خروج محمد صلاح أمام أنجولا 

وشهدت الدقيقة 60 خروج قائد المنتخب المصري محمد صلاح من أرض الملعب، ليشارك أحمد سيد زيزو بدلًا منه، في أول تغييرات الجهاز الفني خلال المباراة.

كما دفع حسام حسن بالمهاجم الشاب حمزة عبدالكريم بدلًا من هيثم حسن؛ في محاولة لتنشيط الخط الهجومي ومنح المنتخب المزيد من الفاعلية أمام مرمى المنتخب الأنجولي.

وجاءت التبديلات في ظل سعي منتخب مصر إلى تغيير شكل الأداء الهجومي خلال مجريات المباراة، والبحث عن تسجيل هدف يمنح الفراعنة الأفضلية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين مصر وأنجولا، وسط حالة من الجدل حول عدد من القرارات التحكيمية، قبل أن تتواصل محاولات المنتخبين خلال الشوط الثاني لحسم المباراة.

وشهد الشوط الأول مشاركة عمر مرموش بديلا لمحمود صابر في الدقيقة 40.
 

وضم تشكيل منتخب مصر كل من:


حراسة المرمى: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، حسام عيد المجيد ، احمد فتوح

الوسط: أمام عاشور، مهند لاشين ، محمود صابر، هيثم حسن

الهجوم: محمد صلاح ، زيكو .

ويجلس على مقاعد بدلاء الفراعنة كلا من:

مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - محمد عبد المنعم - عمر فايد - علي محمود - كريم حافظ - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو -عمر مرموش - حمزة عبد الكريم .

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح زيزو حمزة عبدالكريم هيثم حسن

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