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سيطرة للفراعنة.. تعادل سلبي بين مصر وأنجولا بالشوط الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيطرة للفراعنة.. تعادل سلبي بين مصر وأنجولا بالشوط الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2027

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي مصر وأنجولا وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة على مجريات اللقاء من جانب منتخب مصر وشكل خطورة في فرصتين على مرمى أنجولا أحدهم من محمود صابر الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتخرج بجوار القائم، والأخرى على يد محمد صلاح الذي سدد الكرة ولكن حارس انجولا تصدى له.

وألغى حكم اللقاء هدف لصالح منتخب مصر سجله مصطفى زيكو بداعي التسلل في الدقيقة 22 من انطلاق المباراة.

 

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، محمد صلاح، مصطفى زيكو.

دكة بدلاء منتخب مصر

تضم قائمة البدلاء: مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، محمد عبد المنعم، عمر فايد، علي محمود، كريم حافظ، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

 

مصر تبحث عن بداية قوية في التصفيات

يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات، خاصة مع أهمية ضربة البداية في طريق التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري لمساندة الفراعنة، في مواجهة يتطلع خلالها حسام حسن ولاعبوه إلى تحقيق الانتصار وتقديم أداء قوي.

مصر وأنجولا كأس الأمم الإفريقية 2027 كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر أنجولا

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