مع السلامة يا حبيبي.. أسما رؤوف تعلن وفاة والدها وتكشف موعد الجنازة والعزاء

أعلنت أسما رؤوف، صانعة المحتوى وصاحبة أحد البرامج التي تسلط الضوء على الأماكن السياحية في مصر، وفاة والدها محمد عبدالرؤوف علي السيد، اليوم الجمعة، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه.

ونشرت أسما رؤوف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لها رفقة والدها الراحل وكتبت قائلة: «مع السلامة يا بابا في حفظ الله يا حبيبي، أنا والله ما مصدقة إني بكتب نعيك، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضافت: «توفى إلى رحمة الله أبويا الحج محمد عبدالرؤوف علي السيد في يوم الجمعة».

وأعلنت أسما رؤوف موعد صلاة الجنازة، موضحة أنها ستقام غدًا السبت بعد صلاة الظهر في مسجد التوحيد بمنطقة المطرية، على أن يتم تشييع الجثمان ودفنه في مدافن قايتباي.

كما كشفت عن موعد العزاء، مشيرة إلى إقامته يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026، في مسجد آل رشدان، قاعة الفتح، عقب صلاة المغرب.

واختتمت أسما رؤوف نعيها بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، مطالبة متابعيها بالدعاء له.