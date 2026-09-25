قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وثائق سرية أمريكية : السعودية لم تستبعد تطوير برنامج للأسلحة النووية
هشام يكن يحذر بعد تعادل مصر وأنجولا: اختيارات حسام حسن كلها غلط
ناس كتيرة بتسأل عليا.. توفيق عبد الحميد يطمئن جمهوره : أنا بخير
بيان مصر أمام الأمم المتحدة | الأمن المائي قضية وجودية ومن حقنا حمايته .. النيل شريان حياة للمجتمع المصري عبر التاريخ
أخبار التوك شو | أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي..مصطفى مدبولي: السلام لا يبنى على اقتلاع شعب من أرضه
الأهلي: ليس من حق المدير الفني لمنتخب مصر التطاول على أي لاعب
الأهلي يفتح النار على حسام حسن: مدرب المنتخب ضرب بالمصلحة العامة عرض الحائط
ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على زامبيا
مدبولي: الأمن المائي لمصر قضية وجودية وحقنا كدولة في حمايته مكفول دوليًا
تصفيات أمم إفريقيا.. منتخب مصر يحصد نقطة بعد التعادل مع منتخب أنجولا
رؤساء أركان تركيا وباكستان والسعودية يبحثون تعزيز التعاون العسكري بالرياض
فرنسا تفوز على تركيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تدعو لتقاسم المسئولية مع الدول المستضيفة للاجئين في ظل تحديات اقتصادية جسيمة

وكيل وزارة الخارجية الباكستانية نبيل منير
وكيل وزارة الخارجية الباكستانية نبيل منير
أ ش أ

دعت باكستان إلى تقاسم أكثر عدلاً للمسئولية مع الدول المستضيفة للاجئين، محذرة من أن تصاعد النزوح القسري حول العالم يفرض ضغوطاً متزايدة على التضامن الدولي.

وقال وكيل وزارة الخارجية الباكستانية نبيل منير - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن النزوح القسري اليوم/الجمعة/ - إن بلاده «تعرف هذه الحقيقة عن قرب»، بعدما استضافت ملايين الأفغان على مدى أكثر من أربعة عقود، وقدمت لهم الحماية والضيافة رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.

وأضاف أن تزايد أعداد النازحين واللاجئين يأتي في وقت يتعرض فيه التضامن الدولي لضغوط متزايدة، داعياً مجلس الأمن إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح من خلال وضع منع النزاعات وتسويتها في صميم عمله.

وشدد على ضرورة توزيع المسئوليات المرتبطة باستضافة اللاجئين بصورة أكثر إنصافاً، بحيث لا تتحمل الدول المجاورة لمناطق النزاع أو الدول النامية الجزء الأكبر من الأعباء وحدها.

كما دعا إلى جعل برامج إعادة توطين اللاجئين أكثر قابلية للتنبؤ وموثوقية، وحث الدول المتقدمة على إطلاق برامج متعددة السنوات لاستقبال اللاجئين.

وقال المسئول الباكستاني إن الهدف المشترك للمجتمع الدولي يجب أن يكون الوصول إلى "عالم يُجبر فيه عدد أقل من الناس على الفرار"، مؤكداً أن معالجة النزاعات ومنع اندلاعها تظل أساس الحد من النزوح القسري.

باكستان النزوح القسري وكيل وزارة الخارجية الباكستانية نبيل منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

سعر الدولار

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2026

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

ميناء دمياط يشارك في المظاهر الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2026

ارشيفيه

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

لا تهاون بداية ميدانية حاسمة الشناوي يقود حملة كبرى لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط

رسالة حسم لبداية العمل الميداني.. الشناوي على رأس حملة مكبرة لرفع إشغالات ضواحي بورسعيد

بالصور

حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. حفاظ على طاقتك لنفسك

برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026..اختَر أمرًا واحدًا يشغلك
برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026..اختَر أمرًا واحدًا يشغلك
برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026..اختَر أمرًا واحدًا يشغلك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. تنظيم النوم والراحة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الأسد حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. راجع الجوانب المالية والتنظيمية

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد