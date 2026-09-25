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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية: إيفاد لجان من مصلحة الأحوال المدنية لإصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية اليوم إيفاد لجان من مصلحة الأحوال المدنية إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج؛ لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المقيمين بتلك الدول، وفقًا لجدول زمني مبدئي.

ويبدأ تنفيذ الجدول الزمني في الأردن والإمارات العربية المتحدة (أبوظبي ودبي) خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر 2026، ثم قطر ولبنان والكويت من 17 إلى 27 أكتوبر 2026، والمملكة العربية السعودية (جدة والرياض) من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2026، واليونان وإيطاليا من 14 إلى 24 نوفمبر 2026، وفرنسا من 28 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2026.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في الدول المشار إليها، الراغبين في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، أو تجديدها، أو استخراج بدل فاقد، أو تعديل البيانات، التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعنية للتعرف على إجراءات ومواعيد تقديم الخدمة.

وأشارت الخارجية - فى بيان اليوم - إلى أنه يمكن للمواطنين المصريين المقيمين في الدول المجاورة التقدم لاستخراج بطاقات الرقم القومي من خلال مقار البعثات التي ستستقبل لجان مصلحة الأحوال المدنية خلال الفترات المشار إليها، وذلك بالتنسيق المسبق مع البعثة المعنية.

وزارة الخارجية مصلحة الأحوال المدنية البعثات الدبلوماسية

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