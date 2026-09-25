مشادة كلامية بين حسام حسن وسيسه بعد نهاية الشوط الأول أمام أنجولا

شهدت الدقائق التي أعقبت نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، المقامة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، مشادة كلامية بين حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، وأليو سيسه، المدير الفني للمنتخب الأنجولي.

مشادة كلامية بين حسام حسن وسيسه في المباراة

وتوجه حسام حسن وأليو سيسه إلى أرض الملعب عقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن تدخل الأجواء بين الطرفين في حالة من المناوشات وسط اهتمام من أعضاء الجهازين الفنيين واللاعبين.

وجاءت المناوشات في ظل حالة من الجدل التي شهدها الشوط الأول حول عدد من القرارات والحالات التحكيمية، وهو ما أضفى مزيدًا من التوتر على أجواء المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء محاولات من جانب المنتخبين لفرض السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن أيًا منهما لم ينجح في هز الشباك، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل دون أهداف.



ويأمل منتخب مصر في حسم المباراة لصالحه خلال الشوط الثاني، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بينما يسعى المنتخب الأنجولي للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفراعنة في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.



وشهد الشوط الأول مشاركة عمر مرموش بديلا لمحمود صابر في الدقيقة 40.



وضم تشكيل منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، حسام عيد المجيد ، احمد فتوح

الوسط: أمام عاشور، مهند لاشين ، محمود صابر، هيثم حسن

الهجوم: محمد صلاح ، زيكو .

ويجلس على مقاعد بدلاء الفراعنة كلا من:

مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - محمد عبد المنعم - عمر فايد - علي محمود - كريم حافظ - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو -عمر مرموش - حمزة عبد الكريم .