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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة
مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة
أوركيد سامي

أقيم مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بمسرح السامر بالعجوزة، قدمت حفل الافتتاح الإعلامية سالي سعيد ومصطفى محمد المدير التنفيذي للمهرجان.

شهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان شيكو، والفنان أحمد السلكاوي والمخرج أحمد فؤاد، والفنان أحمد عيد، والفنانة سماء إبراهيم، الفنانة دنيا سامي، الفنانة آيتن عامر، والفنان أحمد مالك، والفنانة رنا رئيس والفنانة فاطمة الكاشف، والفنان أحمد شاهين والفنان عبد المنعم رياض والفنانة الكبيرة عواطف حلمي.

وخلال حفل الافتتاح تم عرض فيلم عن مسيرة الفنانة الراحلة سناء جميل التي تحمل الدورة الرابعة اسمها، احتفاءً بمسيرتها الفنية وما قدمته للمسرح والسينما والتلفزيون.

وشهد المهرجان خلال عرض الافتتاح تكريم الفنانة سماح أنور، والشاعرة كوثر مصطفى، والفنانة الدكتورة نيفين علوبة، والناقدة الدكتورة سامية حبيب، تقديرًا لمسيرتهن وإسهاماتهن في مجالات الفن والثقافة والإبداع، بالإضافة إلى تكريم مؤسسة مصر الخير لدورها في دعم قضايا المرأة، وبعد انتهاء حفل الافتتاح تم عرض "شنب البنات" للمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي قدم كعرض افتتاح للمهرجان.

وخلال كلمتها بحفل افتتاح الدورة، أكدت الفنانة عبير لطفي، رئيس المهرجان، أن اختيار اسم سناء جميل للدورة الرابعة يأتي تقديرًا لفنانة استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة خاصة في تاريخ الفن المصري، مستحضرة رحلتها من ملوي في المنيا إلى القاهرة، وتحولها إلى واحدة من أبرز الممثلات في مصر. وأشارت إلى أن الدورة تنطلق بمشاركة الجمهور، معربة عن تطلع إدارة المهرجان إلى حضور جماهيري يضيف إلى الفعاليات أجواء من البهجة والتفاعل.


من جانبها، تحدثت المخرجة عبير علي، المدير الفني للمهرجان، عن رمزية اسم إيزيس، باعتبارها رمزًا للخصوبة والحب والمقاومة والأمان، مؤكدة أن المهرجان يواصل من خلال دورته الرابعة إتاحة المساحة أمام المبدعات لعرض تجاربهن وأصواتهن وحكاياتهن. وأوضحت أن المسرح يتجاوز كونه مجرد مساحة للعروض، ليصبح مجالًا للقاء والتعبير والحلم بعالم أكثر عدلًا واتساعًا، مشيرة إلى استمرار المهرجان في دعم التجارب النسائية وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى الجمهور.

بدورها، أكدت الكاتبة رشا عبد المنعم، المدير الفني للمهرجان، أن المسرح ظل مساحة أساسية لتجلي الإبداع النسوي، لافتة إلى أن حضور المرأة على الخشبة يفتح المجال لمناقشة قضايا الذات والجسد والتاريخ والذاكرة وما ظل لفترات طويلة خارج دائرة النقاش.

وأوضحت أن الدورة الرابعة تجمع أصوات نساء من أجيال وثقافات مختلفة من خلال العروض والورش والأبحاث والشهادات، مع توجيه التحية إلى كل من ساند المهرجان وأسهم في استمراره. وأضافت أن مسرح المرأة يمثل مساحة للإبداع والمقاومة والممارسة الفكرية والجمالية.

وتقام فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الرابعة خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2026، بمشاركة 13 عرضًا مسرحيًا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب عرض الفيلم "فايزة" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وعدد من الورش التدريبية والفعاليات الفكرية والحوارية.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة اخبار الفن نجوم الفن

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