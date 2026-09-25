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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيجيريا تقلب الطاولة على مدغشقر بثنائية في تصفيات أمم إفريقيا

نيجيريا
نيجيريا
عمرو مصطفى

حقق منتخب نيجيريا انتصارًا مثيرًا على حساب نظيره مدغشقر، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

نيجيريا ينتفض ويقهر مدغشقر

 

وبدأ منتخب مدغشقر المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق إحسان كاري، الذي هز شباك نيجيريا في الدقيقة 16، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية خلال أحداث الشوط الأول.

وحاول المنتخب النيجيري العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء، وكثف من محاولاته الهجومية قبل نهاية الشوط الأول، حتى تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق جورج إيلينيكنا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي النصف الثاني من المباراة، واصل منتخب نيجيريا ضغطه الهجومي، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم وحسم النقاط الثلاث، وهو ما تحقق في الدقيقة 65، بعدما نجح موزيس أسور في تسجيل الهدف الثاني للنسور.

وحافظ المنتخب النيجيري على تقدمه خلال الدقائق المتبقية من المباراة، ليخرج بانتصار مهم بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز وحصد نقاط المباراة.

ومن المنتظر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027، حيث تستضيف البطولة بشكل مشترك كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا، على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام ذاته.

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