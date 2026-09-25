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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فاطمة الكاشف: بكيت بعد منشوري الأخير.. وجمال عبد الناصر زعل مني بسبب الاستغاثة

حلقة فاطمة الكاشف
حلقة فاطمة الكاشف
سعيد فراج

حلّت الفنانة فاطمة الكاشف ضيفةً على برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر شاشة قناة النهار، في لقاء إنساني وفني كشفت خلاله عن كواليس وأسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، والتفاصيل الخاصة بالاستغاثة التي نشرتها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

بكاء بعد منشور الفيسبوك وموقف جمال عبد الناصر

وتحدثت فاطمة الكاشف خلال الحوار عن تفاصيل المنشور الذي كتبته عبر حسابها على "فيسبوك" وتشكو فيه من قلة الأعمال العارضة عليها، مشيرة إلى أنها شعرت وقتها بحالة من "الضعف النفسي والخنقة"، مؤكدة أنها بكت كثيراً بعد نشر الاستغاثة وتساءلت بينها وبين نفسها كيف أقدمت على هذه الخطوة.

كما كشفت عن رد فعل زوجها الفنان جمال عبد الناصر، مشيرة إلى أنه عاتبها وزعل منها بعد كتابة المنشور، موضحاً لها أن "الرزق بيد الله وسيأتي في موعده"، إلا أنها بينت له أنها كانت بحاجة ماسة للتعبير عما بداخلها.

مفارقة الجوائز وتغير آليات العمل

وأعربت الكاشف عن اندهاشها من غياب العروض الفنية عنها رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "حرب الجبالي"، مشيرة إلى أن أحد زملائها قال لها مازحاً: "اللي بياخد جائزة بيقعد شويه في البيت".

وأكدت أنها خريجة معهد الفنون المسرحية وحاصلة على دبلومة دراسات عليا، وأن التمثيل هو مهنتها وشغفها ومصدر رزقها الوحيد، حيث لم تتح لها الظروف إقامة مشاريع خاصة بجانب عملها الفني.

ذكريات البخيل وأنا ودعم حنان مطاوع

واسترجعت الكاشف خلال اللقاء ذكريات أولى خطواتها الفنية في مسلسل "البخيل وأنا" أمام النجم الراحل فريد شوقي، ودور "زوبة" الذي أحدث نقطة تحول في حياتها الفنية ولا يزال يعيش في أذهان الجمهور.

كما وجهت الشكر للفنانة حنان مطاوع، مشيرة إلى أنها كانت في مقدمة النجوم الذين حرصوا على الاتصال بها هاتفياً لرفع معنوياتها وتقديم الدعم النفسي لها عقب انتشار المنشور.

رسالة نهاية الحلقة: عايزة أشتغل مش عايزة أموت مقهورة

وفي ختام الفقرة الأخيرة من الحلقة "ورقة وقلم"، كتبت الفنانة فاطمة الكاشف رسالة بخط يدها موجهة إلى المسؤولين بالشركة المتحدة، والنجوم والنجمات والمخرجين والمؤلفين، وقرأتها بصوت ملؤه التأثر: "رسالة إلى كل المسؤولين سواء الشركة المتحدة أو النجوم الكبار والنجمات والمخرجين والمؤلفين.. عايزة أشتغل.. عايزة أعيش.. عايزة أحس إني عايشة، أنا لسه موجودة ولسه في صحتي، ولو مش هشتغل دلوقتي هشتغل إمتى؟ مش عايزة أموت مقهورة".

فاطمة الكاشف الفنانة فاطمة الكاشف الإعلامية يمنى بدراوي أعمال فاطمة الكاشف جمال عبد الناصر

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