موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. الصيام كام ساعة؟

مع اقتراب نهاية العام الحالي2026، ينتظر الجميع موعد شهر رمضان2027 في مصر، والمرتقب في الربع الأول من العام المقبل، ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان الكريم في فصل الشتاء هذا العام، وهو ما يجعل عمليات البحث ترتفع عن عدد ساعات الصيام في رمضان2027 وموعد أول يوم رمضان2027 المرتقب في فبراير المقبل.

موعد استطلاع هلال رمضان 2027

من المنتظر أن تتم عملية تحري هلال رمضان مساء الأحد 7 فبراير 2027، الموافق 29 شعبان 1448 هجريًا، وعقب عملية الاستطلاع، تقوم دار الافتاء بالإعلان عن نتيجة الرؤية الشرعية، والتي يُبنى عليها الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان في مصر، ولذلك، فإن تاريخ 8 فبراير يظل في الوقت الحالي موعدًا فلكيًا متوقعًا وليس إعلانًا نهائيًا لبداية الصيام.

موعد شهر رمضان2027 فلكياً

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجرياً أول أيامه فلكياً سيكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر فلكيا لعام 2027 الأربعاء 10 مارس.

وبذلك من المتوقع أن تكون ليلة تحري هلال شهر رمضان2027 مساء الثلاثاء 7 فبراير 2027، وفي حال تعذرت رؤية الهلال، يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 9 فبراير 2027.



موعد أول أيام رمضان 2027

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الإثنين 8 فبراير 2027 سيكون أول أيام شهر رمضان في مصر، والموافق لغرة رمضان 1448 هجريًا، ويأتي هذا التقدير استنادًا إلى الحسابات الخاصة بدورة القمر وموعد ولادة الهلال، بينما لا يصبح التاريخ نهائيًا إلا بعد تحري الهلال والإعلان الرسمي عن ثبوت بداية الشهر، حيث من المنتظر أن يأتي رمضان 2027 خلال شهر فبراير، أي في فصل الشتاء وفق التقويم الميلادي.

كم باقي على رمضان2027 عد تنازلي؟



اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026، يتبقى نحو 141 يومًا على الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان، والموافق 8 فبراير 2027، ويختلف موعد الشهر المبارك في التقويم الميلادي من عام إلى آخر بسبب اعتماد التقويم الهجري على الدورة القمرية، التي تقل مدتها عن السنة الميلادية، ولهذا يتقدم موعده في التقويم الميلادي بنحو 10 إلى 11 يومًا تقريبًا كل عام، ما يؤدي إلى انتقال الشهر الكريم تدريجيًا بين فصول السنة المختلفة، وبالتالي، لا يرتبط شهر رمضان بفصل ميلادي محدد، وإنما يتغير توقيته على مدار السنوات.

رمضان 2027 كامل أم 29 يوم؟

لا يمكن حسم عدد أيام شهر رمضان 1448 قبل حلول نهاية الشهر وتحري هلال شوال، فالشهر الهجري قد يكون 29 يومًا أو 30 يومًا، ويُحدد ذلك وفق نتيجة رؤية الهلال، التي يترتب عليها أيضًا تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.



عدد ساعات الصوم في نهار شهر رمضان 2027

من أكثر الأسئلة شيوعاً لدى المسلمين في فترة استقبال شهر رمضان الكريم، هي تلك التي تدور دائماً حول عدد ساعات الصوم خلال نهار اليوم في شهر رمضان.

وتختلف عدد ساعات الصيام من دولة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي الذي يحدد عدد ساعات الليل والنهار. ويجب أن يبدأ المسلم الصيام من وقت أذان الفجر حتى أذان المغرب.