كلوب عن هاتريك صلاح مع طرابزون: أعادني إلى أيام ليفربول

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لـ ليفربول، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه محمد صلاح مع طرابزون سبور، بعدما قاد الفريق لتحقيق انتصار كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري التركي.

هاتريك صلاح يخطف الأنظار في الدوري التركي

وخطف صلاح الأنظار خلال المباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر، ليشارك في جميع أهداف فريقه، ويحقق أول هاتريك له بقميص طرابزون سبور منذ انضمامه إلى الفريق.

وأعرب كلوب، عن إعجابه بالمستوى الذي يقدمه النجم المصري، مشيرًا إلى أن تألقه اللافت لا يزال يثير إعجابه، خاصة مع قدرته على التسجيل والصناعة بصورة مستمرة.

وقال المدرب الألماني في تصريحات نقلها موقع «HABERTS» التركي: «في كل مرة أتحدث فيها عن محمد صلاح يكون الأمر مختلفًا. أحيانًا أتساءل كيف لا يزال قادرًا على تقديم هذا المستوى الرائع، لقد سجل أول هاتريك له مع طرابزون، وأعتقد أن المزيد سيأتي».

وأضاف: «صلاح يكتسح الدوري التركي هذا الموسم، فهو جناح يسجل أهدافًا أكثر من العديد من المهاجمين، ويواصل التسجيل وصناعة الأهداف لمساعدة فريقه».

وتوقف كلوب عند الهدف الثالث لصلاح أمام جالاتا سراي، قائلًا: «بعد الهدف الثالث وقفت وصفقت له، كانت حركة رائعة وإنهاءً مثاليًا».

وأوضح: «هذا الهدف أعادني إلى أيامنا في ليفربول، وجعلني أشعر مجددًا بأن كل شيء ممكن».

واختتم كلوب حديثه بالإشادة بقدرات صلاح، مؤكدًا صعوبة إيقافه، قائلًا: «كمدافع، لا يمكنك السماح للكرة بالوصول إلى قدمه، لأنه قادر على فعل كل شيء بالكرة بطريقة رائعة».

وسجل صلاح أهدافه الثلاثة في الدقائق 4 و44 و80، بينما صنع الهدف الآخر لزميله نوا سافيولو في الدقيقة 39، ليقود طرابزون سبور للفوز على جالاتا سراي برباعية نظيفة.