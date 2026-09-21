طقس اليوم الإثنين| حار نهاراً مع شبورة وأمطار خفيفة ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم الإثنين



أوضحت هيئة الأرصاد، أن سيشهد طقس اليوم الإثنين شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.



تابعت أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أشارت إلى وجود نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظوفى فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على بعض المناطق من شواطئ "الاسكندرية – بلطيم – جمصة – دمياط" مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

على جانب آخر قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم الأربعاء المقبل، موضحة أنه يُعرف بـ«ربيع مصر» بسبب اعتدال أجوائه مقارنة بباقي فصول العام، إذ لا تتسم درجات الحرارة خلاله بالارتفاعات الشديدة التي تميز الصيف، ولا بالانخفاضات الحادة التي قد تشهدها بعض فترات الشتاء.

وأوضحت غانم، أن المواطنين بدأوا بالفعل في ملاحظة التغير التدريجي في الأجواء، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وظهور الاعتدال بصورة أوضح خلال ساعات الليل.

وأضافت أن الخريف، رغم طبيعته المعتدلة، قد يشهد بعض التقلبات الجوية على فترات متفرقة، من بينها نشاط للرياح، وأمطار قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وحالات من عدم الاستقرار، إلا أن هذه الظواهر لا تستمر طوال الفصل.

