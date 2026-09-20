«ربيع مصر» يقترب.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الخريف وتحذر من تقلبات جوية

مع اقتراب انطلاق فصل الخريف، تتجه الأجواء في مصر تدريجيًا نحو مزيد من الاعتدال، مع تراجع درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل، لتبدأ ملامح الفصل الجديد في الظهور على حالة الطقس خلال الأيام الحالية.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم الأربعاء المقبل، موضحة أنه يُعرف بـ«ربيع مصر» بسبب اعتدال أجوائه مقارنة بباقي فصول العام، إذ لا تتسم درجات الحرارة خلاله بالارتفاعات الشديدة التي تميز الصيف، ولا بالانخفاضات الحادة التي قد تشهدها بعض فترات الشتاء.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن المواطنين بدأوا بالفعل في ملاحظة التغير التدريجي في الأجواء، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وظهور الاعتدال بصورة أوضح خلال ساعات الليل.

وأضافت أن الخريف، رغم طبيعته المعتدلة، قد يشهد بعض التقلبات الجوية على فترات متفرقة، من بينها نشاط للرياح، وأمطار قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وحالات من عدم الاستقرار، إلا أن هذه الظواهر لا تستمر طوال الفصل.

وأشارت إلى أن الارتفاعات في درجات الحرارة التي قد تحدث خلال النصف الأول من الخريف تظل مؤقتة ومحدودة مقارنة بالموجات الحارة التي يشهدها فصل الصيف، وغالبًا ما تظهر بصورة أكبر خلال ساعات النهار، بينما تظل الأجواء في مجملها أقرب إلى الاعتدال.

ولفتت المتنبئة الجوية إلى أن فصل الربيع، رغم تشابه التسمية مع الخريف، يرتبط بشكل أكبر بموجات الحرارة والأتربة والأمطار الغزيرة، بينما يتميز الخريف باستقرار واعتدال نسبي في درجات الحرارة، مع احتمالية تعرض البلاد لتقلبات جوية على فترات متباعدة.