غارة باكستانية تهز شرق أفغانستان.. قتـ.لى وجرحى وسط تصاعد التوتر مع طالبان

سقط قتلى وجرحى جراء غارة جوية نفذتها طائرات باكستانية على ولاية كونر شرقي أفغانستان، في أحدث تطور ميداني يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين باكستان وأفغانستان.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مناطق في ولاية كونر، فيما لم تتضح حتى الآن الحصيلة النهائية للضحايا أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.

وتأتي الغارة بعد مقتل 6 جنود باكستانيين، بينهم ضابطان، خلال اشتباك مسلح مع مهاجمين في منطقة هانغو بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.

وقال الجناح الإعلامي للجيش إن القوات تمكنت خلال المواجهة من قتل 8 مسلحين، بعد تعرض قافلة أمنية لهجوم مسلح في المنطقة.

وشهد إقليم خيبر بختونخوا قبل ذلك بيوم سلسلة هجمات منسقة أسفرت عن مقتل 22 شخصًا، بينهم عناصر من الشرطة، ما زاد من حدة المخاوف بشأن اتساع نطاق الهجمات المسلحة في المناطق القريبة من الحدود الأفغانية.

وفي مدينة كوهات، وقع هجوم مزدوج، بعدما اصطدمت سيارة مفخخة بمدخل مسجد داخل مجمع تابع للشرطة وانفجرت أثناء تجمع المصلين وأفراد الشرطة لأداء صلاة الجمعة، قبل أن يقتحم مسلحون المجمع ويفجر أحدهم حزامًا ناسفًا كان يرتديه.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بالسماح لمسلحين بتنفيذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، بينما تنفي سلطات طالبان في كابول هذه الاتهامات.