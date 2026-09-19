ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مركز للشرطة في باكستان إلى 31 قتيلاً

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في الشرطة الباكستانية بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مركز للشرطة في شمال باكستان أمس الجمعة إلى 31 قتيلاً.

ووقع انفجارا أثناء أداء صلاة الجمعة داخل مسجدًا بمجمع للشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان ، بعدما اقتحمت مركبة محملة بالمتفجرات بوابة المجمع، قبل أن تتبعها اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين حاولوا التسلل إلى المنشأة، بحسب ما أفادت به الشرطة الباكستانية.



وأدى التفجير إلى تضرر أجزاء من مباني المجمع وانهيار جدار، فيما سارعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وسط إعلان حالة طوارئ في المؤسسات الطبية بالمدينة.

وأكدت مصادر صحية أن عددًا من المصابين في حالة حرجة.



وعقب الانفجار، فرضت قوات الأمن طوقًا على المنطقة وبدأت عملية تمشيط داخل المجمع، بينما أفادت الشرطة بمقتل عدد من المسلحين خلال الاشتباكات.

وقالت تقارير إن هجومًا انتحاريًا آخر وقع قرب مبنى تابع للفرع الخاص للشرطة أثناء تبادل إطلاق النار.