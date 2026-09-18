مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال غرب باكستان

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أدانت جمهورية مصر العربية اليوم /الجمعة/ الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - على موقفها الثابت في رفض استهداف دور العبادة.

وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، معربة عن تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للحفاظ على آمنها واستقرارها.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، وإلى أسر الضحايا.