يحل فريق برشلونة ضيفًا على خصمه فريق إشبيلية في مباراتهما المرتقبة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2026/27.



تأتي مباراة برشلونة وإشبيلية ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، في حين أن إشبيلية يتواجد في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، تشافي إسبارت.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، رودري، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينها، جوردون.