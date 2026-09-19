أول أيام رمضان 2027 في مصر.. الموعد الفلكي لاستطلاع الهلال

تشير الحسابات الفلكية الحالية إلى أن أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر سيوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وذلك وفق الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان لعام 1448 هجريًا، بينما يظل الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الكريم مرتبطًا باستطلاع هلال رمضان وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية في مصر.

ويترقب المسلمون موعد شهر رمضان 2027، مع اقتراب حلول الشهر الكريم، وسط اهتمام بموعد أول أيام الصيام في مصر والدول العربية، وتحديد اليوم الذي تبدأ فيه عبادة الصيام وفق الحسابات الفلكية، إلى جانب الموعد الرسمي الذي يُحسم بعد استطلاع الهلال.

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متى يبدأ شهر رمضان 2027 في مصر؟

وفق الحسابات الفلكية، من المتوقع أن تكون غرة شهر رمضان 2027 يوم الإثنين 8 فبراير 2027، ليكون هذا التاريخ هو الموعد الفلكي المتوقع لأول أيام الشهر الكريم في مصر.

وتأتي هذه الحسابات بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان لعام 1448 هجريًا، حيث تشير البيانات الفلكية إلى أن بداية الشهر ستكون في شهر فبراير 2027، بينما يبقى تحديد الموعد الرسمي مرتبطًا بالرؤية الشرعية للهلال.

ويحظى موعد رمضان 2027 باهتمام متزايد من القراء الراغبين في معرفة موعد بداية الصيام، خصوصًا مع اقتراب الشهر الكريم وبدء البحث عن أول أيام رمضان وعدد الأيام المتبقية على حلوله.

متى يولد هلال رمضان 2027؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان يولد عقب حدوث الاقتران يوم السبت 6 فبراير 2027، في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة.

بحسب مركز الفلك الدولي يحدث الاقتران المركزي يوم السبت 6 فبراير 2027 الساعة 15:56 بالتوقيت العالمي، وهو ما يوافق 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة.

وبناءً على هذه الحسابات، يكون يوم الأحد 7 فبراير 2027 هو المتمم لشهر شعبان، بينما يحل أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الإثنين 8 فبراير 2027.

ويعني ذلك أن الحسابات الفلكية تضع يوم الإثنين 8 فبراير 2027 موعدًا متوقعًا لبداية الصيام في مصر، مع استمرار ارتباط الموعد النهائي بما تسفر عنه عملية استطلاع الهلال والإعلان الرسمي عن نتيجة الرؤية الشرعية.

متى يتم استطلاع هلال رمضان 2027 في مصر؟

لا يمثل الموعد الفلكي لبداية شهر رمضان إعلانًا نهائيًا عن بداية الشهر في مصر، إذ يتم تحديد أول أيام الشهر الكريم رسميًا بعد استطلاع الهلال وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية.

ومن المقرر تحري هلال رمضان مساء يوم الأحد 7 فبراير 2027، حيث تعلن دار الإفتاء نتيجة الرؤية الشرعية، وبناءً عليها يتم حسم موعد بداية شهر رمضان رسميًا.

وبذلك يظل تاريخ 8 فبراير 2027 هو الموعد الفلكي المتوقع، بينما يرتبط الإعلان الرسمي بنتيجة استطلاع الهلال التي تعلنها دار الإفتاء المصرية.

وتوضح التغطية الحديثة المنشورة في مصر أن الحسابات الفلكية تضع يوم الإثنين 8 فبراير 2027 موعدًا لبداية رمضان، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يرتبط بإعلان الرؤية الشرعية.

كم يومًا متبقيًا على رمضان 2027؟

بحسب التاريخ الحالي 19 سبتمبر 2026، يتبقى نحو 142 يومًا على الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان 2027، والمقرر أن يوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027.

ويأتي حساب الأيام المتبقية في ظل استمرار الاهتمام بموعد رمضان 2027، خصوصًا مع اقتراب الشهر الكريم تدريجيًا، وبدء ظهور عمليات البحث المرتبطة بتاريخ أول أيام الصيام في مصر.

وتتجه الحسابات الفلكية الحالية إلى أن يوم الإثنين 8 فبراير 2027 سيكون بداية شهر رمضان لعام 1448 هجريًا، بينما يظل هذا الموعد في نطاق التوقع الفلكي إلى أن يتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال رسميًا.

هل يحل رمضان 2027 في فصل الشتاء؟

بحسب الحسابات الفلكية الحالية، يحل شهر رمضان 1448 هجريًا خلال فصل الشتاء، وفق الموعد المتوقع لبداية الشهر يوم الإثنين 8 فبراير 2027.

ويظل عدد أيام شهر رمضان بين 29 و30 يومًا وفق نتيجة تحري هلال شهر شوال، والتي تحدد كذلك موعد عيد الفطر المبارك.

وبذلك لا يقتصر البحث عن رمضان 2027 على معرفة تاريخ أول أيام الصيام فقط، وإنما يمتد أيضًا إلى معرفة مدة الشهر الكريم، والتي تتحدد في النهاية وفق نتيجة تحري هلال شهر شوال.

لماذا يتغير موعد رمضان كل عام؟

يتقدم موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي كل عام بنحو 10 إلى 11 يومًا تقريبًا، ويرجع ذلك إلى اختلاف طول السنة الهجرية القائمة على الدورة القمرية عن السنة الميلادية.

ويؤدي هذا الاختلاف إلى انتقال شهر رمضان تدريجيًا بين فصول السنة المختلفة، ولذلك لا يظل الشهر الكريم مرتبطًا بفصل ميلادي ثابت، بل يتغير توقيته في التقويم الميلادي من عام إلى آخر.

ويأتي رمضان 2027 وفق الحسابات الفلكية الحالية في فصل الشتاء، مع توقع أن تكون بدايته يوم الإثنين 8 فبراير 2027 في مصر.

هل موعد رمضان 2027 الفلكي نهائي؟

الموعد الفلكي المتوقع لا يمثل إعلانًا نهائيًا لبداية شهر رمضان في مصر، إذ تظل عملية استطلاع الهلال هي الأساس في الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الكريم.

وبحسب البيانات الواردة، يتم تحري هلال رمضان مساء يوم الأحد 7 فبراير 2027، ثم تعلن دار الإفتاء نتيجة الرؤية الشرعية، وبناءً عليها يتم حسم موعد بداية شهر رمضان رسميًا.

وعليه، فإن الإثنين 8 فبراير 2027 هو الموعد الفلكي المتوقع لأول أيام رمضان 2027 في مصر، بينما يظل الإعلان الرسمي مرتبطًا بنتيجة استطلاع الهلال.

وتتفق التغطيات المصرية الحديثة المنشورة خلال اليوم والأمس مع الموعد الفلكي المتداول لبداية رمضان 2027 في مصر، وهو الإثنين 8 فبراير 2027، مع الإشارة إلى أن الإعلان النهائي يرتبط بالرؤية الشرعية.

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام رمضان 2027 في مصر سيكون يوم الإثنين 8 فبراير 2027، بينما يولد هلال شهر رمضان عقب حدوث الاقتران يوم السبت 6 فبراير 2027 في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويكون يوم الأحد 7 فبراير 2027 هو المتمم لشهر شعبان وفق الحسابات الفلكية، كما يتم في مساء اليوم نفسه تحري هلال رمضان، لتعلن دار الإفتاء نتيجة الرؤية الشرعية التي يُحسم بناءً عليها موعد بداية الشهر رسميًا.

وبحسب التاريخ الحالي 19 سبتمبر 2026، يتبقى نحو 142 يومًا على الموعد الفلكي المتوقع لبداية رمضان 2027، الذي يحل خلال فصل الشتاء، بينما يتحدد عدد أيام الشهر بين 29 و30 يومًا وفق نتيجة تحري هلال شهر شوال.