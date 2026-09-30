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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صناعة ماري أنطوانيت.. رسالة حب من إليانور كوبولا إلى ابنتها صوفيا

صناعة ماري أنطوانيت
صناعة ماري أنطوانيت
محمد نبيل

"استمتعت بالتجربة، لكنني لن أكررها أبدا".. بهذه العبارة تختتم المخرجة صوفيا كوبولا تقريبا الفيلم الوثائقي «صناعة ماري أنطوانيت» (Making Marie Antoinette)، الذي يرصد كواليس تصوير فيلمها «ماري أنطوانيت» الصادر عام 2006، بعدسة والدتها الراحلة إليانور كوبولا.
 

ويعرض الفيلم ضمن قسم "سبوتلايت" في مهرجان نيويورك السينمائي، وقد جمع من نحو 80 ساعة من اللقطات التي صوّرتها إليانور خلال أيام التصوير في قصر فرساي، لتقدّم من خلالها صورة حية لمخرجة شابة تكتشف أدواتها وتنضج فنيًا أمام الكاميرا.

ولا تخلو اللقطات من لحظات المرح والمواقف الطريفة التي جمعت بطلي الفيلم كيرستن دانست وجيسون شوارتزمان، الذي أدى دور الملك لويس السادس عشر، وهو في الوقت نفسه ابن عم صوفيا كوبولا."
 

وبحسب مجلة «فارايتي»، فإن الوثائقي يعتمد أسلوب المراقبة الصامتة، إذ تكتفي الكاميرا بالرصد دون تدخل، ليبدو العمل أقرب إلى رسالة حب من أم تحتفي بموهبة ابنتها.
 

وكان فيلم «ماري أنطوانيت» قد استُقبل عند طرحه عام 2006 بآراء نقدية متباينة وإيرادات متواضعة، غير أنه تحوّل مع مرور السنوات إلى أحد الأفلام التي تحظى بمكانة خاصة لدى جمهور واسع، أو ما يُعرف بأفلام "الكالت".

صناعة ماري أنطوانيت المخرجة صوفيا كوبولا صوفيا كوبولا

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